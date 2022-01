15 trucos de belleza que te facilitarán la vida

No te preocupes si tu rímel se ha secado, o si te has pasado con el corte de pelo. ¡Hay soluciones para todo y más cerca de lo que crees! Muchas veces no sabemos que tenemos objetos a nuestro alcance que pueden facilitarnos la vida. Hoy te traemos 15 trucos y consejos de belleza que deberías conocer. ¡Son tan prácticos como sencillos! ¡No te los pierdas!

1. Lápiz delineador

¡Intensificar el color de tu delineador nunca ha sido tan fácil! Quema la punta con un mechero, retira de la llama y espera unos segundos a que se enfríe. ¡Ya puedes usarlo!

2. Cinta adhesiva

Realizar un delineado perfecto no es sencillo. Necesitas destreza y un pulso controlado. Pero, ¿has probado poner un trozo de cinta adhesiva en la prolongación del ojo? ¡Quedará perfecto!

3. Cuchara

Utiliza una cuchara y aplícate la máscara de pestañas sin estropear el resto del maquillaje. ¡Solo tienes que colocarla detrás de tus pestañas!

4. Pestañas con volumen

Para conseguir un efecto pestañas postizas, pon polvos traslúcidos después de una primera capa de rímel. Posteriormente, aplica la segunda. ¡Fácil y eficaz!

5. Suero fisiológico

¡No tires el rímel cuando se seque! ¡Unas gotas de suero fisiológico y ya puedes volver a usarlo!

6. Café para los ojeras

El frío y el café son dos grandes aliados para eliminar bolsas y ojeras. Vestidos, peinados, maquillaje y más nos trae este sencillo truco para el que necesitas realizar una taza de café que enfriarás en la nevera. Cuando esté listo, empapa un disco de algodón y escurre. Pon sobre las ojeras y deja actuar por lo menos dos horas.

7. Labial mate

¡El acabado mate es tendencia! Convierte tus labiales en un solo paso: aplica sobre el pintalabios unos toques de polvo traslúcido. Vuelve a poner tu color de labios encima y ¡ya lo tienes! ¡Dos acabados en un solo producto!

8. Haz labial con tus sombras rotas

Si se te ha caído la sombra y se ha partido en muchos trozos, ¡puedes darle una segunda vida!. Coge vaselina o bálsamo y mezcla con el pigmento roto ¡Ya tienes nuevo labial!

9. Limón

Una de las consultas en tratamientos estéticos más frecuente tiene que ver con la pérdida del esmalte dental. ¡Este sencillo truco favorece el blanqueamiento, Solo tienes que poner una gota de zumo de limón en tu cepillo de dientes durante tres días. Lava y enjuaga con normalidad. ¡La cantidad de limón es importante! No pondremos más de una gota para evitar dañar nuestra dentadura.

10. Vaselina

Si antes de pintar nuestras uñas cubrimos con vaselina los dedos, retirar posteriormente el esmalte que sobra resultará más sencillo. ¡No dejes de probarlo!

11. Esmalte más duradero

Para que nuestro pintauñas no se dañe nada más aplicarlo, sigue estos consejos:

– Quitamos cualquier resto de esmalte.

– Realizamos una exfoliación de manos y uñas con una mezcla de aceite y azúcar.

– Retiramos cuando haya transcurrido un tiempo y ponemos una base de endurecedor antes de aplicar el esmalte.

– Pintamos las uñas del color que más nos guste. Una vez secado, ponemos otra capa.

– Sobre la última, aplicamos una base protectora y echamos laca para que endurezca y seque el producto.

12. Crecimiento del cabello

El pelo es uno de nuestros mayores quebraderos de cabeza. Queremos cambiar de imagen y muchas veces nos lo cortamos demasiado. Pero como hemos dicho al principio, ¡hay solución!.

– Necesitas: 1/2 taza de agua tibia, 3 cucharadas de gelatina sin sabor y 2 cucharadas de champú.

– Mezclamos los ingredientes en un recipiente. Aplicamos la mezcla con una brocha. Dejamos actuar 15 minutos y enjuagamos con agua fría.

13. Granos en los brazos

La foliculitis es la causa por la que nuestros brazos se llenan de antiestéticos granitos. Esta inflamación o infección de los folículos de la piel, lo padecen mujeres y hombres a cualquier edad. Es recomendable remojar los brazos en una mezcla de agua y sal durante 10 minutos. Puede realizar esta sumersión tres veces por semana y después aplicar una crema hidratante.

14. Cepillo de dientes

Podemos colocar los pelos sueltos del cabello poniendo laca sobre un cepillo de dientes y peinalos con él.

15. Agua fría

Lavar la cara con agua fría reduce la inflamación, atenúa los poros, activa la circulación y es un aliado anti-edad. ¡Toma nota!