Así fue la jornada del domingo en el Round Robin de la LVBP

Magallanes venció a Tigres y se coloca en la cima de la tabla

Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua protagonizaron el segundo duelo debut del año en la LVBP, donde la nave turca volvió a la victoria al imponerse 6-3 ante los selváticos para mantener la punta del torneo.

El as de la rotación magallanera, Erick Leal, fue el encargado de iniciar el duelo, pero no fue precisamente un as en el montículo esta noche, pues le tuvieron que quitar la pelota luego de tres innings lanzados después de que le produjeran tres rayitas con cuatro hits (un jonrón incluido), dar dos boletos y ponchar a tres bateadores.

Su rival desde el comienzo, César Jiménez, puso mantenerse solo una entrada más en el choque, donde le conectaron cinco imparables para fabricar dos anotaciones y regaló dos bases por bolas. Ambos lanzadores se retiración sin decisión.

La toletería felina fue la que inició arriba en el marcador, debido a las tres carreras que consiguieron en los tres primeros actos del juego (una en cada episodio), dando muestras de que querían encarrilar la victoria desde muy temprano.

Sin embargo, ese tren iba a durar poco dentro de las vías de los locales, porque en el ecuador del choque los cañones del barco comenzaron a causar estragos. Primero redujeron la diferencia gracias a un triple de Gotta con el que Noriega pisó cómodamente el plato, y luego Alberto González remolcó al propio Cade con un sencillo al jardín derecho.

Y como le ha ocurrido a los Tigres durante toda la campaña, en el 6to episodio tanto el conjunto como los fanáticos tuvieron que ver cómo se les escurría el triunfo de las manos nuevamente debido a su bullpen.

Noriega volvió aparecer en escena, pero en esta ocasión con el madero, para impulsar a Sandoval y De Aza con las anotaciones que voltearían la pizarra. Misma situación ocurriría con Gotta, quien conectó un imparable con el que Pérez y Noriega pudieron ser impulsados para ampliar la diferencia.

De allí en adelante la ofensiva bengalí fue incapaz de reaccionar e inexorablemente llegó el out 27 del encuentro, dando el resultado final de 6-3.

#Juego5 #RoundRobin | Estadio José Pérez Colmenares 📍 FINAL Eduard Pinto falla con rolling al segunda base.

Giménez es puesto out vía 4-6 para el último out. ¡GANÓ MAGALLANES! 🤩🔥⚓️💪🏽#Magallanes 6-3 #Tigres | 9na baja- 3 outs. #Magallanes #LVBP — Magallanes BBC (@Magallanes_bbc) January 3, 2022

Lara derrotó a Leones y sigue peleando por la cima

Cardenales de Lara y Leones del Caracas inauguraron el 2022 de la LVBP disputando el primer juego del año, el cual se lo quedaron los pájaros rojos al vencer 5-2 a los capitalinos en el Antonio Herrera Gutierrez de Barquisimeto.

Leones del Caracas no pudo dejar en el 2021 su «vieja vida» con la racha negativa de resultados con la que terminó el año.

Los dirigidos por José Alguacil aún no pueden levantar cabeza y caminar por la senda de la victoria en esta postemporada, pues este revés significa el tercero de forma consecutiva para el elenco felino.

Ronald Herrera fue quien recibió la confianza del mánager para iniciar el choque, y se puede decir que tuvo una actuación regular dentro del mismo, pese a cargar con la derrota en su haber. Lanzó por cinco entradas completas, donde le batearon cinco imparables, anotaron tres carreras, entregó dos boletos y retiró a dos jugadores.

Del otro lado de los locales, hizo acto de presencia Williams Pérez, quién trabajó por el mismo espacio, pero, en cambio, este solo permitió cuatro conexiones, regaló dos pasaportes y sacó a cuatro bateadores por la vía rápida para hacerse con el triunfo de la noche.

La novena local tomó el control del cotejo desde el inicio y lo mantuvo hasta el final. Querecuto fue el encargado de abrir la cuenta en el 2do, cuando disparó un doblete hacia la derecha con el que pudo impulsar a Ramón Flores desde la segunda base.

Posteriormente, la ofensiva crepuscular iba a seguir haciendo de las suyas, pues turnos después, Gorkys Hernández con la casa llena pegó un sencillo al centro para que Carlos Rivero y el mismo Juniel pisaran el plato con dos más para los larenses.

El compromiso mantendría el resultado parcial de 3-0 durante los siguientes episodios, hasta que en el 7mo y 8vo capítulo, los alados ampliarían dicha diferencia produciendo dos anotaciones a su favor entre ambas entradas.

La novena melenuda dio un pequeño rugido en el mismo 7mo acto gracias al batazo de cuatro esquinas, con un hombre abordo, del tanque Alexander Palma para intentar una remontada la cual no iba terminar produciéndose. Resultado final 5-2.

Empezamos el año como lo terminamos… ¡GANANDO! ⚾🎉 Café Flor de Arauca ☕⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ presenta la pizarra final: ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#Leones 2-5 #Cardenales ⁣⁣⁣Celebremos este triunfo con @pizzadeverdad y su pizza Milan#Cardenales | #SomosUno 🆑 pic.twitter.com/ScQc45uwmU — Cardenales de Lara (@CardenalesDice) January 3, 2022

Con información: Unión Radio