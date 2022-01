Cómo cambiar el icono de WhatsApp por una cara sonriente

Si te has cansado ya de tener siempre el mismo icono de WhatsApp en tu teléfono móvil, debes saber que hay posibilidad de modificar el clásico logotipo y ponerlo de otra forma.

Hoy te vamos a explicar otra manera de cambiar el icono de WhatsApp, para en lugar de tener el logotipo clásico en tu móvil que puedas disfrutar de un logo de WhatsApp que sea una cara sonriente.

Eso si, debes tener un teléfono móvil con sistema operativo Android para poder cambiar el icono de WhatsApp, ya que en los teléfonos iPhone esto no es posible. Es necesario que tengas esto en cuenta para que no intentes cambiar el icono de WhatsApp con un móvil iOS, ya que no va a ser posible.

Lo primero que has de tener en cuenta es que necesitas tener, en tu teléfono móvil, una imagen que sea el logo de WhatsApp con una cara sonriente. Debe ser una imagen que no tenga fondo y cuyo formato sea PNG. Si no la tienes -lo que es lo más común- tan sólo tienes que acceder a Google y buscar una imagen con esas características. Esa imagen será la que vaya a ser tu nuevo icono de WhatsApp.

Hecho esto, tan sólo tendrás que ir a la tienda de aplicaciones de Google -Google Play Store- y buscar una app que se llama Nova Laucher. Instálala y podrás personalizar por completo la interfaz de tu teléfono móvil.

Así, si pulsas sobre el icono de WhatsApp durante unos segundos, te aparecerá una opción que dice «editar». Podrás seleccionar la imagen que desees -la de la cara sonriente de WhatsApp, por ejemplo- y ya quedaría cambiado el icono de WhatsApp tal y como deseas.

Curiosamente, si quieres, también podrás cambiar el nombre de la aplicación de WhatsApp y, por lo tanto, llamarlo como tú desees.