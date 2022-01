Cuatro Prácticas Estoicas + No necesito pero prefiero + Vídeo

El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en Atenas a principios del siglo III a. C.​ Es una filosofía de ética personal basado en su sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural

BUSCA UN SABIO A SEGUIR

Práctica número 1 busca un modelo de sabio e imítalo.

Para Séneca, el objetivo último de la vida humana es transformarnos en sabios, tenemos que evolucionar a esa última forma. ¿Qué es el sabio para Séneca? El sabio era una persona que había conseguido la perfección moral. Alcanzar la sabiduría sería para su técnica lo que para los budistas es alcanzar la iluminación lo cual es un objetivo enorme que muy pocas personas van a poder alcanzar pero que todas las personas deberían de tener. Y si bien, todas las personas nacen con esa semilla de la sabiduría, Séneca reconoce que son muy pocas las personas en la historia las que han logrado hacerla germinar. Él no se consideraba a sí mismo un sabio sino simplemente un buscador de la sabiduría.

SE JUEZ DE TUS PROPIOS ACTOS

Práctica número 2 examen de conciencia. De su obre titulada De la ira, Séneca recomienda realizar todas las noches un examen de conciencia al terminar el día antes de dormirnos para tratar de recordar todos los actos del día. Así mismo analizar las interacciones que tuvimos con los demás y hacernos tres preguntas: ¿a cuál de nuestros defectos nos hemos sobrepuesto hoy? ¿Qué tentación hemos vencido el día de hoy? ¿En qué fortaleza nos hemos hecho mejor el día de hoy? La idea es que si sabemos que al final del día nuestro comportamiento será examinado por un juez (aunque ese juez seamos nosotros mismos) tenderemos a cuidar más nuestra conducta.

NUNCA TE OFENDAS

Práctica estoica número 3 nunca te ofendas. A veces un sabio consiste más que en las cosas que hace sino en las que deja de hacer. Una de esas cosas es el sentirse ofendido. Para Séneca, un sabio es incapaz de sentirse ofendido ya que prevalecen en él los sentimientos de compasión hacia todos los seres humanos, incluso hacia aquellos que pretenden ofender cuando son personas enfermas por la ira, impotencia o malicia. Para Séneca, hay que tratar a esas personas con compasión porque justamente lo que sucede es que la persona está enferma.

SALUD Y DINERO INNECESARIOS PERO PREFERIBLES

Práctica estoica número 4 cuida tu salud y tus finanzas.

Para Séneca, ni el dinero ni la salud son necesarios para vivir una vida acorde a la sabiduría, pero si bien no los consideran necesarios, si los considera preferibles. No necesitas dinero para ser feliz pero prefieres tenerlo a no tenerlo. No necesitas salud para ser feliz pero prefieres tener salud a no tenerla. Esa es la actitud del sabio estoico ante cualquier bien distinto a la sabiduría. Pero, ¿por qué preferiría a un sabio tener dinero y para qué quiere un cuerpo saludable si ya tiene la salud del alma? Para Séneca, el procurar la salud y el dinero nunca con fines egoístas sino para compartir esos bienes con los demás.

