Habitantes de Barrancas del Orinoco aseguran que los heridos aún están escondidos

Caracas.- Barrancas del Orinoco amaneció en calma este 3 de enero. Dos días después del enfrentamiento el 1 de enero de enero entre dos grupos armados, que duró 10 horas, las calles lucen como si nada hubiese pasado. Pero el temor entre los habitantes sigue latente ante la posibilidad de un nuevo ataque y porque el número de fallecidos aumente: los heridos no reciben atención médica.

Se trata de una afirmación hecha por habitantes de Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo del estado Monagas. En distintas conversaciones telefónicas con El Pitazo este lunes 3, un grupo de residentes coincidió en que son más de 20 personas las heridas en la supuesta incursión de la guerrilla en Barrancas y que todas son atendidas por sus familiares en sus casas.

“Las personas no quieren salir porque sería exponerse más y porque no quieren rendir declaraciones sobre lo ocurrido. La gente sabe que puede ir presa y por eso no buscan atención médica”, declaró una fuente que pidió resguardar su identidad por temor a represalias en su contra o la de su familia.

Salir de las casas significaría viajar durante hora y media hasta el hospital de Maturín, 45 minutos a Delta Amacuro o 40 hasta el estado Bolívar. “Nadie quiere arriesgarse a ser detenido en una de las alcabalas que armaron las fuerzas de seguridad en cada esquina de Barrancas”, insiste otra fuente bajo la misma condición del anonimato.

Las familias se las han ingeniado para conseguir medicamentos y demás suministros que necesitan para curar las heridas. Los residentes aseguran que algunos tienen lesiones en brazos, piernas y los costados. Alegan que la cantidad de heridos no ha podido ser precisada por el silencio que tienen los allegados.

Las calles de Barrancas del Orinoco se mantienen tomadas por distintas comisiones de los organismos de seguridad desde la noche del 1 de enero. Residentes reportan presencia de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Guardia Nacional, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

