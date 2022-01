Impresionante, un enorme asteroide se aproxima a la Tierra

Cuatro asteroides potencialmente dañinos del tamaño de un autobús se aproximan a la Tierra en este mes de enero de 2022, así lo informó La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (La NASA).

La más grande de las rocas fue llamada Asteroide 2013 YD48 y pasará 3.48 millones de millas cerca de la Tierra el próximo 11 de enero del presente año, de acuerdo al Laboratorio de Propulsión Jet.

El asteroide tiene al alrededor de 3,280 pies de diámetro, aproximadamente la media altura del icónico rascacielos de la Gran Manzana. Según reseñó el sitio web EarthSky, una roca de este tamaño se aproxima al planeta cada 600 años.

Cortesía

Los asteroides fueron descubiertos durante el año pasado, y la NASA los considera objetos cercanos a la Tierra, pero no caen bajo la categoría de potencialmente peligroso, por el tamaño que tienen y la ruta de sus órbitas con respecto a nuestro planeta.

Afortunadamente no son asteroides que nos vayan a aniquilar, pero no deja de ser curioso su paso por la Tierra apenas un mes después del estreno de Don’t Look Up, la última película de Netflix que advierte sobre una extinción masiva por el choque de un cuerpo intergaláctico.