El año 2021 incluyó el estreno de muchas grandes películas de acción de todo el mundo; echamos un vistazo a las mejores películas de acción de 2021.

¿Cuáles fueron las mejores películas de acción de 2021? Los desafíos de la era de la pandemia del COVID-19 han dejado los estrenos de muchas películas en un estado de cambio, con numerosas películas originalmente programadas para 2020 que van a las plataformas de streaming o saltan a aguas más seguras en 2021. Las películas de acción no se vieron menos afectadas, y los estragos que el estado del mundo ha causado en el calendario de estrenos siguen teniendo efectos duraderos.

A pesar de ello, en 2021 hubo muchas películas de acción que entusiasmaron al público. Procedentes de todos los rincones del mundo, algunas se inclinaron por la comedia, mientras que otras se dedicaron a mantener al espectador en vilo. Algunas incluso aportaron algunos trucos técnicos únicos, junto con un montón de estimulantes tiroteos, persecuciones y peleas de artes marciales.

Con el año 2022, el público tiene una nueva serie de emocionantes películas de acción que esperar, aunque lamentablemente, la muy esperada John Wick: Capítulo 4 tendrá que esperar hasta 2023. Al mismo tiempo, lo mejor de 2021 es más que digno de ser revisado. Aquí están las mejores películas de acción de 2021.

The Paper Tigers

La comedia indie de kung-fu de Bao Tran, financiada por crowdfunding, The Paper Tigers, cautivó a millones de personas en 2021, y con razón. Alain Uy, Ron Yuan y Mykel Shannon Jenkins interpretan a Danny, Hing y Jim, un trío de antiguos estudiantes de kung fu que ahora se encuentran muy alejados de sus días de artes marciales. Los Tres Tigres, como se les conoce, se ven obligados a unirse y ponerse en forma para vengar el asesinato de su Sifu Cheung (Roger Yuan). Los Tigres de Papel es tan entrañable como hilarante, deconstruyendo el viejo tropo de las películas de kung fu del alumno vengando al maestro en un contexto moderno con antiguos guerreros fuera de práctica. Los fans de la serie de YouTube Enter the Dojo también se deleitarán con la aparición de Matt Page como el rival de kung fu del trío, Carter, que se roba el espectáculo en la mejor y más divertida escena de lucha de la película. Los Tigres de Papel es el mejor combo de acción y comedia de 2021, y un divertido ejercicio de dar la vuelta al argumento de una película clásica de artes marciales.

Prisoners Of The Ghostland

na chaqueta cubierta de explosivos y se le da tres días para completar su misión. Prisioneros del País de los Fantasmas se complace en aprovechar al máximo su premisa postapocalíptica de la Dimensión Desconocida, trasladando a los espectadores a una zona de Japón que es mitad regreso de la era Samurai y mitad Mad Max: Fury Road. Tak Sakaguchi también debuta en el Oeste (en silencio) como Yasujiro, la mano derecha del Gobernador, y muestra sus habilidades en las escenas de acción de la película. Prisioneros del País de los Fantasmas es un descenso a la locura en todos los sentidos, y con Nicolas Cage a bordo, no hay escasez de divertidas sobreactuaciones.

No Time To Die

El canto del cisne de James Bond de Daniel Craig llegó por fin en octubre de 2021 y, a pesar de los numerosos retrasos, No Time To Die ha merecido la pena la espera. El Bond de Craig vive ahora felizmente en Italia con Madeleine Swann (Léa Seydoux), hasta que el siniestro terrorista Safin (Rami Malek) le obliga a abandonar su retiro. Con su compañera agente del MI6, Nomi (Lashana Lynch), ahora es el nuevo 007, Bond se enfrenta a un desafío de enormes proporciones en la trama de Safin basada en nanobots. Craig pasará a la historia como el actor Bond más físico con diferencia y cierra su etapa en 007 con unas secuencias de acción increíbles. La persecución inicial de No Time To Die a través de las estrechas calles de Italia ya es digna de la lista de los diez mejores Bond, mientras que las secas bromas de Craig con Lynch dan a su final de Bond un toque de frivolidad. El hecho de que «No Time To Die» llegue hasta sus últimos momentos también garantiza que será recordado como el final más inolvidable que haya tenido ningún actor Bond. Daniel Craig ha tenido una carrera increíble como James Bond, y «No Time To Die» es la despedida más sentida y llena de acción que nadie podría haber pedido.

Kate

El tren de las películas de acción de asesinos sigue avanzando, y Kate, de Netflix, aporta mucha potencia de fuego y puñetazos. Mary Elizabeth Winstead interpreta a la asesina Kate, que se jubila y sufre una crisis de conciencia tras tener que matar a un jefe yakuza en presencia de su hijo. Pronto se encuentra protegiendo al hijo de su objetivo, Ani (Miku Martineau), mientras está afectada por un veneno de acción lenta en su torrente sanguíneo. Winstead demuestra realmente su capacidad para dirigir una película de acción en Kate, y la película pone a su antiheroína en las trincheras con duras y viscerales peleas de artes marciales y combates con armas de fuego. Kate también aporta algo de patetismo genuino a la historia del personaje del título y su relación con Ani como su último asidero a una vida de normalidad que anhela, pero que está demasiado atrincherada en el submundo criminal como para lograrlo. En base a su final, Kate es probablemente una película de un solo uso, pero durante 106 minutos de una guerra de asesinos con uno de ellos decidido a salir al otro lado, ofrece todo lo que promete…

Nobody

Al igual que su modesto antihéroe, Nobody llegó a los cines con uno de los mayores golpes del año. Bob Odenkirk interpreta a Hutch Mansell, un hombre de familia aparentemente normal que esconde un oscuro pasado y que tiene que dar rienda suelta a sus habilidades como asesino cuando sus antiguos enemigos le atrapan. Odenkirk se entrenó durante dos años antes que Nobody, y es posiblemente el héroe de acción de 2021 que mejor se desenvuelve como Hutch. Sólo la pelea de Nobody en el autobús ya vale el precio de la entrada, y hay mucho más, como el hecho de que Hutch convierta su oficina en un laberinto de trampas mortales para el enfrentamiento de Saw con un toque de película de acción. RZA y Christopher Lloyd también aparecen como el padre y el hermano adoptivo de Hutch y el alivio cómico de los sabelotodo, y también preparan Nadie 2 en los últimos minutos. Ahora que las películas de asesinos son más populares que nunca, Nobody demostró que hay espacio para más historias en el subgénero de las películas de acción de asesinos, con la garra de la actuación de Bob Odenkirk y un montón de humor negro en su bolsillo.

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

En 2021 abundaron las películas de superhéroes, aunque a efectos de esta lista, las películas de cómics y las de acción discurren por dos vías paralelas pero distintas. Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos tiene un pie en ambos campos, y es sin duda una de las mejores películas de artes marciales del año. Simu Liu interpreta a Shang-Chi, un antiguo asesino de los Diez Anillos que ahora busca una vida normal en Estados Unidos, sólo para que la búsqueda de su padre Wenwu (Tony Leung) para resucitar a su difunta esposa le haga volver a la acción. Aparte de algunos huevos de pascua y cameos, Shang-Chi se mantiene por sí sola como una película épica de wuxia y de acción de Hong Kong a partes iguales, con las mejores escenas de lucha que ha ofrecido el MCU. El miembro del equipo de especialistas de Jackie Chan, Brad Allan, que lamentablemente falleció unas semanas antes del estreno de la película, formó parte del equipo que orquestó las increíbles escenas de acción de Shang-Chi, y la película se erige como un recipiente póstumo de su talento como coreógrafo de lucha.

Army Of The Dead

Zack Snyder hizo un doblete en 2021. Tras el estreno de la esperada Liga de la Justicia, Zack Snyder siguió con el gloriosamente divertido y estimulante combo de acción, terror y robo Army of the Dead en Netflix. Con Las Vegas aislada del mundo tras un brote de zombis, un equipo de mercenarios liderado por el Scott Ward de Dave Bautista tiene la tarea de llevar a cabo un atraco seguro que desafía a la muerte en una ciudad ahora plagada de muertos vivientes. Army of the Dead da una nueva vuelta de tuerca al género de los zombis con el surgimiento de una raza más inteligente de zombis conocida como «Alphas», con el profesional de las acrobacias Richard Cetrone ofreciendo una actuación sorprendentemente emotiva como el líder de los Alpha, Zeus, sin una palabra de diálogo. Army of the Dead sigue siendo intensamente examinada en todos los aspectos, desde su comentario social hasta el misterioso bucle temporal al que Snyder ha aludido, y todo ello es la guinda de una de las mejores películas cotuferas del verano de 2021.

Raging Fire

El aclamado cineasta de acción hongkonés Benny Chan falleció trágicamente en agosto de 2020, y el estreno póstumo de su última película, Raging Fire, demuestra hasta qué punto seguía siendo uno de los mejores del sector. Donnie Yen interpreta al policía hongkonés Cheung Sung-bong, cuyo testimonio en un caso de brutalidad policial hizo que varios de sus amigos del cuerpo fueran a parar a la cárcel. Al ser liberados, los antiguos policías, bajo el liderazgo de Yau Kong-ngo (Nicolas Tse), están decididos a vengarse de Cheung y de todo Hong Kong.

Para los fans de la época dorada de las películas de acción de Hong Kong en los años 80 y 90, en la que Donnie Yen comenzó su carrera, «Raging Fire» fue una carta de amor nostálgica al gun fu y a los policías con habilidades extremas en las artes marciales que hicieron de Hong Kong el estándar de oro de las películas de acción para una generación. El propio Donnie Yen comparó Raging Fire antes de su estreno con Sha Po Lang y Flash Point, y la comparación es bien merecida con las acrobacias de infarto y las increíbles escenas de lucha de la película. Además de ser una de las mejores películas de acción de 2021, Raging Fire es también una cápsula del tiempo de las películas de acción de Hong Kong destilada en dos horas, así como una emotiva despedida a uno de los cineastas que contribuyó a darles su reputación.

One Shot

En una época en la que las escenas de acción de un solo plano han comenzado a graduarse en las películas de acción de un solo plano, ¿quién mejor que Scott Adkins para dirigir una de las más visceralmente sorprendentes hasta la fecha en One Shot, de James Nunn? Adkins interpreta a Jake Harris, un SEAL de la Marina estadounidense encargado de transportar al británico y presunto terrorista Amin Mansur (Waleed Elgadi) desde una prisión de la CIA, sólo para que un grupo de insurgentes llegue para apresarlo ellos mismos como parte de un complot para detonar una bomba sucia en Washington D.C. Aunque nunca sale del recinto de la base militar, One Shot utiliza su escenario a pequeña escala para su ventaja minimalista y mantiene a los espectadores en vilo con una tensión digna de las películas de The Raid. Tampoco descarta la perspectiva de Mansur y cómo la tragedia de su pasado le ha colocado en una situación con la que es difícil no empatizar.

En la película de Scott Adkins, el actor cambia sus patadas de alto vuelo y sus combates de MMA por una lucha más sucia con cuchillos y un forcejeo salpicado de balas que pasan a intervalos regulares por su cabeza y la de los demás personajes principales. Con un calendario de rodaje de veinte días y una pandemia en la que trabajar, James Nunn es el nuevo director de acción al que hay que tener en cuenta después del apasionante viaje de explosiones, cuchillos y cámaras ininterrumpidas que es One Shot.

Sanak

Hay un secreto que muchos occidentales desconocen: Bollywood hace algunas de las mejores películas de acción del mundo, y no hace falta mirar más allá de la «Jungla de Cristal en un hospital» que es Sanak para comprobarlo. Vidyut Jammwal interpreta al entrenador de MMA Vivann, que llega a un hospital de Bombay para recoger a su esposa Anshika (Rukmini Maitra) justo cuando un grupo terrorista se deja caer para recuperar a su líder en la UCI. Andy Long Nguyen, miembro del equipo de acrobacias de Jackie Chan, es el coreógrafo de las peleas en Sanak, y las abundantes peleas de artes marciales de la película son un espectáculo para la vista. De hecho, la experiencia específica de Nguyen en el campo de las acrobacias da una sensación de inspiración en Jackie Chan y una intensidad de Donnie Yen a las escenas de acción.

Al igual que Chan en su época de esplendor, la coreografía de las peleas incluso pone a trabajar el propio entorno con herramientas de fisioterapia y equipos médicos como una resonancia magnética en la ecuación. Cabe preguntarse por qué Hollywood aún no ha llamado a Jammwal, un exponente de Kalaripayattu de toda la vida, ya que es un protagonista carismático y más que sorprendente como héroe de acción que podría haber encajado fácilmente en las películas de The Raid, tanto que cabe preguntarse por qué Hollywood aún no le ha llamado. Sanak se puede ver en Disney+ Hotstar y Hulu, y con su increíble acción inspirada en Hong Kong, Sanak es algo que todo fan de la acción debería ver pronto.