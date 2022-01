Las nuevas películas y series recomendadas para la primera semana del año

¿No sabes qué ver en Netflix? Acá una selección con las nueva películas, documentales y series recomendadas para la primera semana de 2022.

La hija oscura | Netflix

Aunque ya había probado y comprobado su capacidad actoral en la TV y el cine de Reino Unido, no fue hasta que protagonizó La favorita y The Crown que Olivia Colman fue reconocida mundialmente.

Un talento que ahora reafirma con creces en este drama de Netflix que protagoniza, que marca el debut de su colega estadounidense Maggie Gyllenhaal en la dirección y que convierte en imágenes las páginas del libro homónimo de Elena Ferrante.

En un rol que pone a Colman bajo la piel de Leda Caruso, una profesora de literatura en una importante universidad estadounidense que se toma unas vacaciones en un rincón de la costa griega.

Días de descanso que se vuelven desconcertantes cuando conoce a una familia de Queens que vacaciona en el lugar y que llevan a la protagonista a conectarse con su pasado, en un contrapunto que cruza tanto la película como el libro en que se basa, dibujando su compleja personalidad y su posición frente a la maternidad, donde muchas veces se ve un tanto asfixiada como mujer y profesional.

Donde se destaca, además, el talento como directora de la debutante Gyllenhaal, que logra imprimirle un tono preciso al relato -con las cuotas exactas de conflicto, drama y culpa-, y la actuación de Colman, por la que seguramente será parte de las próximas nominaciones al Oscar.

Quédate cerca | Netflix

Luego del debut de El inocente y Por siempre jamás, 2021 se despidió con el estreno de la nueva serie inspirada en las novelas de Harlan Coben que forma parte del millonario acuerdo entre el escritor y Netflix.

La quinta apuesta del servicio de streaming con la firma del autor también se ambienta en Reino Unido, repitiéndose además el nombre de Richard Armitage, quien ya protagonizó No hables con extraños.

El actor inglés difiere es Ray Levine, un reportero gráfico que pasó del documental a la fotografía menos seria y que ha suprimido de su memoria un evento traumático de hace unos años.

Sin embargo, el relato también tiene otros protagonistas: Megan Pierce (Cush Jumbo), una acomodada madre de familia que está a punto de casarse con su pareja de 16 años, y Mike Broome (James Nesbitt), un detective de la policía obsesionado con un caso sin resolver.

Tres personajes alrededor de los cuales se van cimentando los intrincados ochos capítulos que componen la narración de este thriller, quienes comparten otro hecho: los secretos y asuntos sin resolver de sus respectivos pasados vuelven para perturbar su presente

Cobra Kai | Netflix

La historia de rivalidad entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), los protagonistas de Karate Kid, se sigue reescribiendo en la cuarta temporada de Cobra Kai, la serie que debutó en 2018 por YouTube Red y que Netflix adquirió y retomó desde su tercer ciclo.

En esta nueva entrega Daniel y Johnny hacen las paces por el bien de sus alumnos y el dojo de LaRusso, el Miyagi-Do, es el centro de entrenamiento de ambos especialistas y sus opuestas visiones del karate, con el objetivo de ganar el próximo torneo de All-Valley.

Pero al antiguo instructor de Lawrence, John Kreese y su grupo no están dispuestos a perder antes sus rivales y decide contactar a uno de sus camaradas en Vietnam y en las peleas: Terry Silver (Thomas Ian Griffith), quien trató de manipular a Daniel en Karate Kid 3.

Un retorno que viene a darle renovados aires al espacio, junto con la aparición de otro personaje -un pequeño que busca defenderse de quienes lo molestan en el colegio- y el conflicto sin resolver entre Sam (Mary Mouser) y la aproblemada Tory (Peyton List).

El reencuentro con la serie que viene a sumar 10 nuevos episodios a su entretenida cronología en pantalla, donde una vez más es clave la “tensa amistad” entre sus personajes principales.

Kitz | Netflix

Una nueva serie alemana vuelve a juntar suspenso y juventud, donde el thriller guía una narración que tiene como desencadenante la muerte de un muchacho y el plan que idea su hermana menor para hacer que la supuesta causante de su muerte experimente algo de sufrimiento.

Espacio creado por Vitus Reinbold y Nikolaus Schulz-Dornburg, que a través de seis capítulos muestra la intrigante historia en la que se involucra Lisi Madlmeyer (Sofie Eifertinger) un año después de la trágica muerte de su hermano Joseph (Felix Mayr).

Un accidente que ocurrió en Kitzbühel, la ciudad austriaca que cada invierno recibe a decenas de turistas que van a esquiar en los Alpes, entre los que se cuenta un grupo de adinerados jóvenes que lidera la influencer y modelo Vanessa (Valerie Huber), hija de un barón y quien provocó que Joseph manejara descuidadamente y cayera por un barranco.

Pero ella continúa con su vida de lujos y privilegios como si nada hubiese pasado, hasta que Lisi decide acercarse a Vanessa para cobrar venganza por la muerte de su hermano. Una apuesta por el suspenso y el drama juvenil que se convierte en una buena alternativa para ver en Netflix.

No Miren Arriba | Netflix

¿Qué pasaría si un cometa amenazara con destruir la Tierra? Esta pregunta es el eje de la octava película como director de Adam McKay, todo un regalo para sus seguidores, que se han acostumbrado a su tipo de comedia.

Un camino a través del humor donde siempre ha sido clave su uso de la sátira para reflejar los vicios de un individuo, un medio o una sociedad, haciendo hincapié en la ridiculización y la ironía.

Ingrediente que se encuentra en grandes cantidades en su última apuesta, donde la comedia se une a la ciencia ficción y el género cinematográfico del desastre, además de un destacado elenco.

Un relato que tiene como punto de partida el descubrimiento que hace la postulante a un doctorado Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence): la existencia de un gran cometa que viene en trayectoria directa a la Tierra y en meses chocará con su superficie, destruyendo la vida que en ella se alberga.

Esa catástrofe debe informarla lo antes posible, pero se encuentra con la indiferencia de las autoridades, partiendo por la presidenta del país (Meryl Streep).

Nuevamente la ironía y la sátira son elementos centrales en la cinta de McKay, aunque llegan a saturar la trama, haciendo que el eje dramático pierda por momentos su atractivo. Sin embargo, siempre es interesante ver a figuras como Lawrence, Streep, Cate Blanchett y Leonardo DiCaprio dando vida a personajes que rayan en la caricatura.

Mar de la tranquilidad | Netflix

Netflix vuelve a apostar por las series surcoreanas y de elevado nivel de producción con Mar de la Tranquilidad, que se basa en un cortometraje homónimo de su director, dividida en ocho episodios marcados por la ciencia ficción y el suspenso, y cuyo elenco incluye a actores como Bae Doona (Kingdom) y Gong Yoo (Estación zombie).

Ellos son los protagonistas de la historia que se ambienta en un futuro cercano, cuando la Tierra está desertificada, ya que se secaron ríos y mares alrededor del planeta, y el consumo de agua contaminada ha elevado el nivel de enfermedades a nivel mundial.

Donde este elemento es un bien preciado y al alcance de unos pocos, como en Corea del Sur, donde el Comité Nacional de Medidas de Supervivencia Humana se encarga de distribuirlo, haciendo diferencias entre las clases sociales y niveles profesionales.

También es el elemento central de la peligrosa misión de un grupo de astronautas y científicos a la Estación de Investigación Lunar Balhae, centro de investigación donde hace cinco años ocurrió una tragedia que cobró las vidas de los 117 miembros y donde ahora suceden extraños hechos.

Misterios que son uno de los ejes de esta producción, que logra enganchar al espectador gracias a su elenco y su buena mezcla de suspenso y ficción, pero que por momentos se torna demasiado lenta y algo monotemática.

Emily en París | Netflix

A pesar de que varios criticaron la abundancia de clichés sobre los franceses que incluía su relato, la serie Emily en París se convirtió en una favorita entre el público de Netflix gracias al encanto de su protagonista, encarnada por Lily Collins, y la luminosidad de su relato.

Espacio creado por Darren Star (Sex and the city) que debutó en el streaming en octubre de 2020 para a lo largo de su primera temporada -de 10 emisiones- mostrar cómo su joven protagonista, Emily Cooper, se veía de un día para otro viviendo y trabajando en la Ciudad Luz.

Una mezcla de romance, amistad, marcas de lujo y bellas postales de París que retorna en la segunda temporada, cuando ya han pasado unos meses desde su primer día en la capital gala y Emily se comporta como una citadina más, aunque todavía no domine el idioma local.

Este reencuentro le da mayor protagonismo a su amiga Mindy y su jefa Sylvie, y deja algo de lado la caricaturización de los franceses, sin alejarse mucho de la fórmula que conquistó al público: romances, comedia y algo de drama, sumado al encanto de Lily Collins y las calles parisinas.

La chica de Oslo | Netflix

Esta coproducción entre Noruega e Israel que debutó en abril ahora arriba mundialmente vía Netflix, para mostrar un relato que mezcla drama y suspenso.

El cual dirige Stian Kristiansen y Uri Barbash y que comienza en Jerusalén, donde una joven noruega, Pia (Andrea Berntzen), y sus amigos israelitas, los hermanos Noa y Nadav Solomon (Shira Yosef y Daniel Littmann), son secuestrados por miembros de ISIS, o Estado Islámico, quienes los toma violentamente como rehenes.

Pronto los captores difunden un video que muestra a los jóvenes en su poder, donde piden a Israel la liberación de 12 palestinos, más un hombre acusado de ser terrorista y que está encarcelado en Noruega a cambio de no matarlos.

Los primeros movimientos de un juego que a lo largo de 10 capítulos involucra muchas piezas, entre países, personeros y grupos paramilitares, y que con el paso de cada emisión suma aún mayor misterio y dramatismo. En medio de un relato que se toma su tiempo para desarrollarse.

Lo que confiere a la serie un ritmo no apto para quienes buscan emociones rápidas, pero la convierte en indicada para quienes disfrutan del suspenso a “fuego lento”, acá complementado con buenas actuaciones y una lograda ambientación.

Fue la mano de Dios | Netflix

Gracias a películas como La gran belleza o la serie Young Pope, Paolo Sorrentino se ha transformado en uno de los realizadores italianos más reconocibles del último tiempo. Por lo que la llegada a Netflix de su última cinta, Fue la mano de Dios, es digna de destacar.

No solamente porque ofrece la oportunidad a un público más amplio de apreciar algo de la cinematografía europea que a veces solo se ve en las salas de cine arte, sino que además acceder uno de los trabajos más personales del cineasta nacido en Nápoles.

Donde muestra su adolescencia en el puerto del sur de Italia y el pasaje que marcó un antes y después: la muerte de sus padres por una fuga de gas en su casa en la montaña, evento del que él no fue víctima porque decidió ver un partido de fútbol de Maradona.

Aunque la película es mucho más que fútbol, el astro argentino o extrañas situaciones; es esencialmente el paso a la adultez del muchacho, el que aquí se retrata entre drama y comedia, con la fantasía colándose entre los recuerdos de Sorrentino.

Ver en Netflix

The Witcher | Netflix

Luego de que los amantes de la fantasía quedaran huérfanos de Game of Thrones, surgieron varias series para tratar de ocupar su lugar. Entre ellas The Witcher, la serie de Netflix que cumplía con las características claves: mezclar imaginación y literatura.

Ya que, como el título que buscaba reemplazar, se basa en una serie de novelas sobre magia y seres extraordinarios, que en su caso son los libros del polaco Andrzej Sapkowski que tras ser objeto de culto en Polonia y Europa Central y Oriental, saltaron al mundo.

En su primera tempora introdujo las respectivas historias de sus tres protagonistas: Geralt de Rivia (Henry Cavill), el “witcher” o brujo cazador de monstruos; Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra), la hechicera con parte de elfo, y la princesa Cirilla de Cintra (Freya Allan). Los que vivieron diferentes dramas y peligros de manera separada, a través de las décadas, hasta que el relato comenzó a unir sus destinos.

Este regreso trae nuevas aventuras y desafíos para su personajes, además de una amenaza relacionada con la sangre ancestral. Un reencuentro que supera a la temporada anterior en entretención, ritmo y buen manejo del conflicto, con lo que queda claro que a veces las segundas partes son mejores que las primeras; aunque aún son inquietantes los ojos de sus protagonistas.

Ver en Netflix

Aggretsuko | Netflix

Han pasado tres años y ocho meses desde que Aggretsuko llegó a Netflix con las vivencias de la panda roja Retsuko, desde que era una esperanzada y nueva empleada en la gran empresa comercial en que labora, para pasar a lidiar pronto con la rutina y la explotación.

Una situación que, como se vio desde la primera temporada del anime para adultos, hace literalmente hervir la rabia en su interior a escondidas de colegas y jefes. La cual puede dejar escapar a través de su particular hobby: cantar death metal en un bar de karaoke.

Ahora nos encontramos con la cuarta temporada de la aplaudida serie, que combina la animación y a protagonistas animales con vivencias mundanas y fácilmente identificables, donde la joven enfrenta la posibilidad de una relación con Haida, un oficionista hiena, y cambios laborales para ella y sus compañeros.

Aunque en estos 10 nuevos capítulos hay un poco menos de karaoke y death metal, ofrecen bastantes más giros en lo sentimental y en lo laboral, que hacen crecer a sus personajes y ofrece al anime la oportunidad de enriquecer aún más su historia en la pantalla.

Ver en Netflix

Una Navidad en California 2 | Netflix

En vísperas de la Navidad pasada llegó a Netflix esta comedia romántica, con la historia de cómo un relajado heredero recibía la misión de convencer a una decidida chica y su madre de vender la granja lechera familiar a la empresa inmobiliaria de su progenitora, a cambio de un ascenso.

Pero Joseph Van Aston (Josh Swickard) no contaba con que una confusión de identidad lo haría a convertirse en trabajador de Callie Bernet (Lauren Swickard), para más tarde enamorarse de su joven patrona, dejando atrás todos los planes de compra de terrenos.

Y a días de una nueva Nochebuena, arriba a la plataforma su secuela, donde la pareja enfrenta varios cambios en su relación, como la inesperada propuesta matrimonial de Joseph a Callie.

En una segunda parte que busca ahondar en sus personajes y conflictos, olvidando por completo que los ingredientes que hicieron funcionar a la cinta original fueron la simpleza de su historia y la simpatía de su reducido grupo de personajes.

Ver en Netflix

Imperdonable | Netflix

Sandra Bullock vuelve a lucir su versatilidad en el nuevo drama de Netlfix que ella protagoniza y que transforma en largometraje la serie británica Unforgiven, con la historia de una mujer que deja la prisión decidida a encontrar a su hermana menor, en un mundo que ahora les ajeno.

Pero en esta mirada, también producida por Bullock, su escenario ya no es Yorkshire, en Inglaterra, sino que la lluviosa ciudad de Seattle, en el noroeste de EE.UU.

Aunque su protagonista sigue llamándose Ruth Slater, quien pasó dos décadas en la cárcel y ahora quiere conocer el paradero de su hermana menor, Katherine (Aisling Franciosi), quien ahora es una veinteañera que sufre un accidente de tránsito por ir distraída

Varios nombres y situaciones se van tejiendo en su trama, donde el drama se une a un poco de suspenso y en medio una narración algo caótica, por mezclar personajes y arcos dramáticos con flashbacks que reconstruyen su crimen del pasado.

Sin embargo, la solidez del elenco logra contrastar este hecho y hacer de esta una película recomendable.

Ver en Netflix

Soltero en Navidad

Soltero en Navidad | Netflix

No es novedad que en cada temporada prenavideña se sumen a la oferta de la TV, el cable y el streaming, series y películas ambientadas en las festividades. Entre las cuales siempre se cuenta alguna que muestra una historia de romance y comedia con una pareja heterosexual. Lo que cambia por completo gracias a Soltero en Navidad.

La realización donde la trama se centra en Peter (Michael Urie), un ejecutivo que desde hace tres meses tiene como pareja a un atractivo cardiólogo y está expectante de poder presentarlo a su familia en Nochebuena. Pero su mejor amigo y compañero de casa, Nick (Philemon Chambers), descubre que el médico está casado.

Esto desilusiona a Peter no tanto en lo sentimental, sino en el hecho de que nuevamente llegará soltero a la celebración navideña de su familia en New Hampshire. Sin embargo, encuentra rápidamente la solución: que Nick lo acompañe asegurando que su amistad se convirtió en amor y ahora son novios.

Pero luego de su viaje desde Los Angeles a la nevada Bridgewater las cosas no salen como esperaban, porque la madre del protagonista, Carole (Kathy Najimy), le organizó una cita a ciegas con su profesor de gimnasia. Ante lo que Nick aprovecha de no poner en marcha lo del noviazgo y continuar como su amigo.

Algo en lo que no están de acuerdo las sobrinas y el padre de Peter, que ven a su compañero de casa como el mejor prospecto como su pareja desde hace mucho tiempo. En el inicio de un relato cálido, que expone con normalidad una relación LGBTQ+ e incluye a una figura de la comedia como Jennifer Coolidge.

Ver en Netflix

Dos | Netflix

Insólita es una buena palabra para definir a Dos, la película española que llega a Netflix para mostrar su trama de suspenso que poco tiene en común con otras películas del género y que ocupa el cuarto lugar entre los largometrajes como directora de Mar Targarona.

La realizadora catalana que también ha producido importantes títulos como El orfanato (2007) y cuyas dos cintas anteriores también son parte de la oferta de la plataforma: el thriller Secuestro (2016) y el drama biográfico El fotógrafo de Mauthausen (2018).

Y ahora explora de una manera aún más singular en el misterio con el filme que se inicia el día en que una mujer y un hombre, que no se conocen, despiertan desnudos y unidos por el abdomen en una cama.

Sus nombres, como se sabe después, son David (Pablo Derqui) y Sara (Marina Gatell), y luego del impacto inicial de descubrirse unidos a alguien que no habían visto antes, en una habitación también desconocida, comienzan a buscar una explicación a lo que sucede.

A lo largo de su relato, no deja de sorprender y de mantener al espectador siempre enganchado con lo que le ocurre a los protagonistas, desembocando en un final aún más retorcido, donde al suspenso se suman algunas cuotas de horror. Lo que hace de Dos una de las películas españolas más peculiares e inquietantes del último tiempo.

Ver en Netflix

El afecto del rey

El afecto del rey | Netflix

Nuevamente un manhwa, o cómic surcoreano, luego transformado en webtoon, es la base de un k-drama que tiene al romance como un ingrediente esencial. Su nombre original es Yeonmo y llegó a Netflix convertido en una serie llamada El afecto del rey, que está compuesta de 20 episodios.

Los que combinan lo romántico con lo histórico, y algo de fantasía, ya que el espacio se ambienta en la Dinastía Joseon y se inicia cuando la princesa heredera Han (Han Chae-ah) está a punto de darle un hijo al príncipe heredero Hyejong (Lee Pil-mo). Pero no solo nace un niño, sino que también una niña.

Sin embargo, el tener gemelos es signo de mala suerte, por lo que el rey, a través de su consejero Lord Sangheon (Yoon Je-moon) -quien es además padre de la princesa Han-, ordena eliminar a la pequeña. Aunque la reciente madre es más astuta y logra sacar a su hija del palacio y enviarla lejos.

Lo que ella no imagina es que más de una década después la niña, llamada Dam-yi (Choi Myung-bin, retorna desconociendo su identidad y se convierte en parte de la servidumbre real. Labor en la que el destino la pone frente a frente con su hermano, el príncipe Lee Hwi (la misma Choi).

Las cosas solo se complican y Lee Hwi muere en un confuso incidente orquestado por Lord Sangheon, obligando a la ahora reina Han a poner a su hija -a quien conoció hace poco- en el lugar del heredero. Algo que continúa haciendo por 10 años, hasta llegar a ser un juvenil príncipe que se reencontrará con su primer amor.

Ver en Netflix

El poder del perro | Netflix

Al inicio de su carrera como directora de largometrajes, la neozelandesa Jane Campion se tomaba casi tres años entre cada película. Un número que se fue ampliando hasta llegar a los 12 que pasaron entre Bright Star (2009) y su nueva película, El poder del perro.

Una espera que tiene su recompensa, ya que confirma su estatus como una de las cineastas más interesantes de su generación con su mirada a la novela homónima de Thomas Savage, donde combina la belleza y grandiosidad del entorno natural con la crueldad que puede ejercer un ser humano.

Cuyo relato sitúa al espectador en la región estadounidense de Montana, en 1925, donde los hermanos Phil y George Burbank (Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons) manejan con éxito la hacienda ganadera familiar que quedó bajo su cargo hace un cuarto de siglo.

Pero la convivencia empeora cuando se va vivir a la hacienda la nueva esposa de George, Rose Gordon (Kirsten Dunst), cuya presencia de desagrada a Phil.

Un largometraje donde el drama se va “cocinando” a fuego lento, para lograr una preparación compleja y embriagante para el espectador.

Ver en Netflix

La Casa de Papel | Netflix

Llega a su fin una de las series más populares de Netflix, gracias a la atrapante historia sobre los ladrones liderados por El Profesor (Álvaro Morte) y su asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Y se despide con un el volumen 2 de su quinta temporada, que retoma el relato co los integrantes de La Resistencia dispuestos a todo para concretar su plan de robar el Banco de España.

Combinando nuevamente sucesos del presente y el pasado y con varios vuelcos en la historia, en los nuevos capítulos la guerra armada es reemplazada por mayor tensión y momentos de dramatismo, donde los sentimientos están a flor de piel. Y una vez más es la figura de Berlín la que se roba varios momentos de la narración.

Además de revelar el rol que su hijo, Rafael (Patrick Criado), juega finalmente en el mundo de La Casa de Papel y confirmar a El Profesor como el verdadero antihéroe de su historia y una de las mentes criminales más agudas de la historia del cine, la TV, el cable o el streaming.

Ver en Netflix

La casa de los abuelos | Netflix

Desde Tailandia llega esta película de terror que invita a conocer la verdadera pesadilla que viven dos hermanos después después de que su madre cae en coma y se van a vivir a la casa de sus abuelos.

Así, de un día para otro se encuentran en una casa desconocida y durmiendo en la pieza que perteneció a su mamá, donde sucede un hecho inusual: la aparición de un extraño agujero en la sala del hogar que ahora los acoge y que solo ellos pueden ver.

Pero con el paso de los días las cosas acerca de ese hueco en el muro se irán poniendo todavía más peculiares y aterradoras, con visiones de una niña que parece herida. La que para los hermanos sería una fantasma y, más tarde, una visión sobre una tragedia pasada.

En el relato sobrenatural que guía el argumento central de la película, al que los realizadores de la misma, tal vez para hacerla más completa o compleja, agregaron dos subtramas, con las que claramente se intenta dar más profundidad a las personalidades y conflictos de sus protagonistas.

Pero esa apuesta extiende en demasía un relato que debería haber optado solo por el terror. A pesar de esto, logra mantener la atención del público la mayor parte del tiempo.

Ver en Netflix

Elfos | Netflix

Una inquietante historia que mezcla la Navidad con el terror y el suspenso muestra la serie danesa creada por Stefan Jaworski, inspirado por los elfos, criaturas de las leyendas y el folclor del norte de Europa que aquí se despojan de la magia y la belleza con que casi siempre se les representa.

Las mismas a las que se enfrenta una familia que va a pasar la Nochebuena a una isla en el archipiélago danés que solo habita una veintena de personas.

Pero el paseo se convierte en pesadilla cuando aparecen unos elfos que se alimentan de carne animal o humana, en una amenaza mortal que claramente seveía venir, después de la serie de malas decisiones que niños y adultos van tomando a lo largo de un relato que logra asustar y entretener con su oscura visión de los seres que son parte de la fantasía navideña.

Ver en Netflix

Ricos y malcriados

Ricos y malcriados | Netflix

En 2013 se estrenó en México, y con el paso de los meses en diferentes países de Latinoamérica, la película Nosotros, los Nobles, que mostraba la historia de tres consentidos hermanos -Javier (Luis Gerardo Méndez), Bárbara (Karla Souza) y Carlos (Juan Pablo Gil)- que recibían una lección de su adinerado padre.

Una exitosa cinta que ocupa el segundo lugar de recaudación histórica en su país de origen y que fue reversionada en lugares tan diferentes como Italia y Colombia, bajo los respectivos nombres de Belli di papà (2015) y Malcriado$ (2016). La misma que a ocho años de su estreno inspira Ricos y malcriados.

La nueva comedia francesa de Netflix donde la trama cambia Ciudad de México por Mónaco, el próspero principado en la costa del mediterráneo donde viven Stella (Camille Lou), Alexandre (Louka Meliava) y Philippe (Artus), disfrutando la fortuna de su padre, el viudo y exitoso empresario Francis Bartek (Gérard Jugnot).

Pero la paciencia de Bartek con sus hijos tiene un límite y, ayudado por su mejor amigo y socio Ferrucio (François Morel) decide darles una lección a sus vástagos, haciéndoles creer que descubrieron un fraude en sus empresas y lo perdieron todo, además de que ahora él es buscado por la policía.

Ante esto, los obliga a refugiarse en la casa en la que él creció en Marsella y a buscar algún trabajo para conseguir dinero para subsistir. Esto lleva a Stella a obtener un puesto de mesera en el restaurante de unos conocidos y a Phillipe a manejar un triciclo taxi por la ciudad, mientras Alexandre ayuda a reparar la vivienda familiar.

Ver en Netflix

Una historia real | Netflix

La comedia ha sido y es el eje de la carrera de dos décadas de Kevin Hart. Sin embargo, el drama se ha ido escabullendo lentamente en su camino profesional con cintas como Amigos para siempre (2017) y Paternidad (2021), además de la nueva serie Una historia real.

Un espacio original de Netflix, creado por Eric Newman (Narcos), que llega al streaming con un total de siete capítulos que tienen como protagonista a un exitoso comediante y actor llamado Kid, que comparte con Hart su profesión y el haber nacido en Filadelfia.

Precisamente a esa ciudad llega la gira de su espectáculo de stand-up, lugar donde se encuentra con Carlton (Wesley Snipes), su hermano mayor que en varias ocasiones lo ha metido en problemas.

El mismo que tras una noche de juergas lo involucra en una seguidilla de malas decisiones, que hasta incluyen la presencia de matones griegos y una impactante revelación para el protagonista.

Y a pesar de la violencia de algunos actos, es el drama el que guía el conflicto de la serie en medio de una narración contenida y correcta.

Ver en Netflix

Rumbo al infierno | Netflix

La nueva serie surcoreana de Netflix carga con el peso de debutar después del fenómeno mundial en que se convirtió El juego del calamar. Un desafío detrás del cual se encuentra Yeon Sang-ho, quien hace cinco años sorprendió a la crítica y el público con Estación zombie.

El realizador que junto al dibujante Choi Gyu-seok creó la webtoon, o historieta digital, titulada Infierno, que explora la historia de cómo surge el caos social después de que suceden graves hechos paranormales, que son aprovechados por un grupo religioso y que llegó al streaming convertido en una atrapante serie.

La cual está compuesta de seis episodios y donde terroríficas criaturas de gran tamaño y musculatura, que parecen estar compuestos por humo, atacan violentamente a personas que estarían destinadas a ir al infierno.

Hechos que para los integrantes de La Nueva Verdad, organización religiosa liderada por el Presidente Jung Jin-soo (Yoo Ah-in), son obras de Dios, quien los envía para castigar a los pecadores y mandarlos al infierno.

Así, entre lo paranormal y el fanatismo, el drama y la violencia, se va desarrollando Rumbo al infierno, donde además son claves, para mantener siempre en alerta al espectador, diferentes revelaciones y un traslado a cuatro años en el futuro, donde cambia su protagonismo.

Ver en Netflix

Tick, tick… boom! | Netflix

En los últimos años, Lin-Manuel Miranda ha sido valorado por sus roles de actor, cantante, compositor, dramaturgo y compositor, gracias a títulos como el musical Hamilton y la cinta In the Heights. Un amplio currículo al que ahora suma la dirección de Tick, tick… boom!

La película que lleva a la pantalla la obra semi biográfica de otra figura del teatro estadounidense de las últimas décadas: Jonathan Larson, el compositor y dramaturgo neoyorquino que dio vida al musical rock Rent, pero murió la noche antes de su estreno.

El mismo que antes había creado Tick, tick… boom!, la pieza que hoy revive en la ópera prima de Miranda, la cual presentó a comienzos de los 90 como un trabajo solista, pero después de su fallecimiento se convirtió en una obra musical de tres actos.

La cual es la base del musical que muestra la historia un tanto ficcionada de Larson, un veinteañero artista que busca hacerse de un nombre en Broadway y a quien en pantalla encarna un destacado Andrew Garfield.

Con un tono agridulce muestra los diferentes obstáculos que enfrenta su protagonista para lograr visibilidad en la escena de Broadway, en una combinación de drama y canciones que hace del largometraje un entrañable y más que recomendable musical.

Ver en Netflix

Cowboy Bebop | Netflix

El intento de llevar un anime a la acción real siempre es arriesgado, más en el caso de Netflix, que tiene entre sus tentativas anteriores a su poco lograda versión fílmica de Death Note (2017). Algo que con su adaptación de Cowboy Bebop era aún más osado.

Esto porque la serie animada original se convirtió no solo en un fenómeno en su natal Japón, sino que también en occidente, gracias a su visualidad, el estilo de su relato, su música y sus carismáticos personajes.

Sin embargo, la plataforma corrió el riesgo con este proyecto que ahora llega al streaming con una primera temporada compuesta de 10 capítulos y la historia de los cazarrecompensas Spike Spiegel (John Cho) y Jet Black (Mustafa Shakir), que viajan a través del Sistema Solar en la nave del primero de ellos, la Bebop, recorriendo los planetas y satélites que la humanidad debió colonizar después del cataclismo que sufrió la Tierra.

A quienes luego se unen Faye Valentine (Daniella Pineda), la cazarrecompensas que sufre de amnesia tras estar criogenizada y el perro corgi Ein.

Aunque llega con varios cambios que para los fanáticos más acérrimos del anime sean casi una herejía, estos contribuyen a que la nueva serie tenga vida propia y no sea una mera copia de la fuente original, casi imposible de replicar por el ritmo singular que solo la animación puede lograr.

Lo que se mantiene igual, y se agradece, es la banda sonora de Yoko Kanno y las naves, portales espaciales y colonias planetarias que sirven de marco a las aventuras de Spike y compañía.

Ver en Netflix

Claroscuro | Netflix

Tras consolidarse en el mundo de la actuación en su natal Inglaterra y lograr lo mismo en el resto del mundo con su participación en cintas como Iron Man 3 y La casa oscura, Rebecca Hall da un importante paso profesional dirigiendo su primera película: Claroscuro.

El drama que lleva a la pantalla el libro homónimo de Nella Larsen, publicado por primera vez en 1929, donde se muestra la historia de dos amigas de la infancia que son negras, pero pueden parecer blancas por ser mezcladas, y cómo ellas enfrentan su identidad racial.

Un conflicto narrativo que llevó a Hall a elegir la adaptación de este libro para debutar en la dirección, ya que su abuelo paterno decidió presentarse como blanco en vez de asumirse como afromericano, una opción bautizada en inglés como “passing” o hacerse pasar.

Y lo concreta destacadamente en un relato fílmico en blanco y negro, que se ambienta en el Nueva York de los años 20, donde Irene “Reenie” Redfield (Tessa Thompson) se encuentra con Clare Bellew (Ruth Negga), una amiga de infancia quien hasta el momento ha ocultado sus raíces afroamericanas.

Desde ese momento los encuentros entre ambas se hacen constantes, evidenciando la contrapuesta forma en que esta dos mujeres afroamericanas asumen el poder “pasar por blancas”, en un drama sobre apariencias, mentiras y aceptación que cuenta con destacadas actuaciones, en especial las de Thompson y Negga, además de una hermosa fotografía en blanco y negro.

Ver en Netflix

Alerta roja | Netflix

La película más cara en la historia de Netflix, con US$ 200 millones de presupuesto, tiene como protagonistas a Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot y una historia que por momentos recuerda a cintas de aventuras como Indiana Jones o La leyenda del tesoro perdido.

Una aventura de policías y criminales cuyo eje son tres valiosos huevos enjoyados que pertenecieron a Cleopatra, los que se convirtieron en objeto de búsqueda y codicia por parte de cazadores de tesoros y coleccionistas.

Y es en el Museo Nacional del Castillo de Sant’Angelo en Roma que se encienden las alarmas luego que la Interpol recibe la noticia de que robarán el huevo que allí se exhibe. Por lo que la policía se hace presente en el lugar encabezada por la inspectora Das (Ritu Arya) y John Hartley (Johnson), el mejor perfilador criminal del FBI.

Detrás de ese plan están dos avezados ladrones internacionales (Reynolds y Gadot), con quienes el policía inicia una impensada colaboración que marca el relato, haciendo que el largometraje, que hasta el momento tenía acción, comedia y atracos, también incorpore el buddy film.

Una combinación que hace de Alerta roja una entretenida y ambiciosa cinta que lleva al espectador por diferentes géneros y lugares del mundo. Aunque la adrenalínica sucesión de persecuciones, engaños y planes criminales, que incluye un inesperado cara a cara con un toro, no contribuye para nada en conocer y profundizar las motivaciones de sus protagonistas, algo que le habría dado algo más de peso a la trama.

Ver en Netflix

Más dura será la caída | Netflix

En la crónica del western cinematográfico, el cowboy siempre ha estado representado como un hombre blanco y relacionado con figuras como las de John Wayne, Henry Fonda y Clint Eastwood. Con su estreno, Más dura será la caída viene a saldar una deuda con su historia.

Esto porque la ópera prima como director de Jeymes Samuel, conocido en el mundo músical como The Bullitts, está protagonizada por vaqueros negros que se inspiran en hombres y mujeres que vivieron en el mítico Lejano Oeste de la Norteamérica del siglo XIX.

Los que hasta el momento, al igual que el resto de los afroamericanos que fueron parte de ese territorio y su crecimiento, han sido invisibilizados por Hollywood.

Un reencuentro con sus nombres y con un género fílmico que casi nunca decepciona a sus adeptos. Menos en el caso de este largometraje, donde los forajidos, sus armas, rencillas, amores y conflictos son acompañados por una más que singular apuesta visual.

Con una trama guiada por la venganza, la codicia y mucha violencia, y cuyos protagonistas son un antihéroe y un villano con mayúscula, se dibuja el estiloso relato de uno de los más interesantes títulos de Netflix en el último tiempo.

Ver en Netflix

El amor es como el chachachá | Netflix

A comienzos de octubre, al mismo tiempo que en su país de origen se veían los últimos episodios, comenzó a emitirse a través de Netflix la exitosa serie El amor es como el chachachá, uno de los mayores éxitos de público en Corea del Sur en los últimos meses.

El k-drama que revisita la popular película Mr. Hong (2004) y que tiene como escenario la ficticia y calmada localidad junto al mar de Gongjin, hasta donde llega la treintañera dentista Yoon Hye-Jin (Shin Min-A) para abrir su consulta.

Ahí conoce a Hong Du-Sik (Kim Sun-Ho), joven lugareño conocido por todos como Jefe Hong y que realiza múltiples labores en Gongjin, ya que no solo es corredor de propiedades, pescador, barista y mozo del café local, sino que también hace todo tipo de reparaciones y en su tiempo libre surfea.

Y como es de esperar, desde el primer momento en que se cruzan sus caminos, la fuerte atracción entre el ocupado Jefe Hong y la consumista Hye-Jin es inevitable, aunque sus personalidades y trato hacia los demás sean muy distintos la mayor parte de las veces.

Romance que es el eje de esta historia que logra enganchar desde un primer minuto al espectador gracias a la calidez de su historia y divertidos personajes, y la química entre su pareja protagónica.

Ver en Netflix

Maya y los tres | Netflix

Tras darse cuenta de que la fantasía europea y estadounidense dominaba la pantalla, el animador Jorge R. Gutierrez (El libro de la vida) decidió que su próximo proyecto le mostraría la mitología mesoamericana al mundo.

El mismo que estrenó Netflix con esta serie animada que, a lo largo de sus nueve y coloridos, episodios muestra la historia que vive la valiente princesa Maya, la hija adolescente del rey del ancestral pueblo teca, quien tiene una misión para salvar la humanidad: llegar hasta la Puerta Divina para confrontar al malvado Mictlán. Aunque esa tarea debe cumplirla junto a otros tres guerreros.

Estos son el Gallo Guerrero, la Calavera Guerrera y el Puma Guerrero, pero antes debe encontrarlos en los otros tres reinos que conforman su antiguo mundo. Una aventura que emprenderá bajo la personalidad del Águila Guerrera y en compañía del jaguar Chiapa.

Todo en una acertada apuesta por la cultura mesoamericana y su mitología, que revive ante el público infantil y familiar de hoy, gracias a la fantasía, en esta serie de destacada factura, que también habla de empoderamiento femenino, familia y amistad.

Ver en Netflix

You | Netflix

Fue a fines de 2018 que You llegó a Netflix, convirtiéndose en una de sus series más vistas. Y desde su primer capítulo todos quedaron tan impactados como cautivados con las vivencias de su protagonista: Joe Goldberg (Penn Badgley), el gerente de una tienda de libros que tras su apacible apariencia oculta una obsesiva y psicopática personalidad.

En esta tercera temporada comienza una nueva vida junto a Love Quinn (Victoria Pedretti), su nueva esposa, y con la hija recién nacida de ambos, en una hermosa de un acomodado poblado de San Francisco.

Ahora Joe se dedica por completo a su familia, aunque no todo será como él anhela, ya que siempre en su mente se contraponen su intento por ser feliz con su desagrado por todo lo que lo rodea, desde el barrio que habita -donde se siente cumpliendo condena en una Siberia con sol-, hasta los vecinos y vecinas con perfectas y acomodadas existencias.

Pero una llama su atención: Natalie (Michaela McManus), la corredora de propiedades, casada con el experto en seguridad Matthew (Scott Speedman), que vive en la casa contigua y se vuelve una fijación, a pesar del intento de Joe por dejar sus viejos hábitos.

Ver en Netflix

Las cosas por limpiar | Netflix

Luego de llamar poderosamente la atención con su desempeño en roles secundarios en la serie Fosse/Verdon y la cinta Había una vez en Hollywood, la joven actriz estadounidense Margaret Qualley confirma todo su talento en el papel principal de Las cosas por limpiar.

La serie original de Netflix creada y producida por Molly Smith Metzler (Shameless) en base a Maid: hard work, low pay, and a mother’s will to survive, la memoria de Stephanie Land que se transformó en uno de los libros más vendidos de 2019 en Estados Unidos.

Así llega a la pantalla la historia de Alex (Qualley), una veinteañera de Alaska que, motivada por la actitud cada vez más violenta de su pareja, Sean (Nick Robinson), decide abandonar la casa remolque que habitan, en el comienzo de un periplo pleno de desafíos para esta mamá soltera.

A lo largo de 1o capítulos se va desarrollando esta crónica sobre abuso, pobreza y esperanza, que aquí enfrenta una joven madre de EE.UU., pero es reflejo de lo que experimentan mujeres de todo el mundo. Lo que la convierte en una sobrecogedora y actual serie, donde sobresale Margaret Qualley.

Ver en Netflix

Culpable | Netflix

Hace tres años, poco después del estreno de la cinta danesa La culpa, se anunció que el actor estadounidense Jake Gyllenhaal y su productora Nine Stories compraron los derechos de esta aplaudida película para hacer un remake.

El que llega ahora Netflix protagonizado por el mismo Gyllenhaal, en el papel Joe Baylor, un agente de la policía que atiende los llamados de emergencia del número 911, después de momentáneamente lo alejaran de su labor habitual, tras participar en un caso que terminó con un grave hecho.

Así, mientras espera asistir a la corte para saber su destino en la fuerza policial, recibe el llamado de una mujer que simula hablar con su hija para pedir ayuda. Su nombre es Emily (voz de Riley Keough) y habría sido llevada a la fuerza por su marido.

Es el inicio de una compleja situación que va poniendo cada vez más tenso al protagonista, quien ya estaba preocupado por su futuro judicial y ahora lucha contra la impotencia de tener que ayudar a Emily y sus hijos con los pocos recursos que tiene desde un escritorio, con un teléfono como herramienta.

Una mirada hollywoodense a la cinta danesa, donde, bajo la dirección de Antoine Fuqua (El justiciero), Gyllenhaal tiene todo el peso protagónico del thriller; logrando sostener de buena manera el relato, aunque en sus momentos finales esté al filo de la sobreactuación.

Ver en Netflix

Colonia dignidad | Netflix

El nombre de Paul Schäfer y su “sociedad benefactora” marcan un sombrío pasaje de la historia reciente de nuestro país. Los mismos que ahora reviven en la nueva y completa docuserie original de Netflix titulada Colonia Dignidad: una secta alemana en Chile.

Comienza introduciendo a la figura del líder alemán desde que vivía en Alemania y se hizo de un nombre como evangelizador y consejero de jóvenes, hasta su llegada a Chile, donde en 1961 comenzó escribirse la oscura trayectoria de Colonia Dignidad, escenario de graves situaciones y abusos orquestados por Schäfer.

De hecho, varios de los protagonistas del relato son los mismos colonos que vivieron junto al líder de la secta y sufrieron de su mano dura y sus abusos. Como el chileno que se transforma en narrador de la serie: Salo Luna.

Un espacio compuesto por seis capítulos y hecho por la productora germana Looks Medienproduktionen, que se convierte en una de las más completas crónicas en torno al aterrador enclave germano.

Ver en Netflix

Misa de medianoche | Netflix

Con La maldición de Hill House y La maldición de Bly Manor, el realizador estadounidense Mike Flanagan vino a hacer historia con el género del terror en la pantalla chica. De la cual escribe otra inquietante página con su nueva creación para Netflix: Misa de medianoche.

La serie original con la que deja atrás señoriales y embrujadas casonas, con esta historia de siete capítulos que tiene como escenario la Isla Crockett y su menguante población de poco más de 120 habitantes.

Lugar hasta donde llega un nuevo sacerdote, quien tienen un plan para sus feligreses: hacer que los milagros sean parte de sus vida. Situaciones que se van presentando de forma pausada en esta historia, donde el temor es generado por un sentido religioso al borde del fanatismo y la intolerancia de varios personajes.

Y donde, además, queda de manifiesto la creatividad del realizador al hacer la serie una apuesta muy diferente a lo que ya había ofrecido, que lleva al espectador por un inquietante camino, cuyo clímax se toma su tiempo en llegar. Pero cuando lo hace, lo confirma como uno de los nombres esenciales del horror actual.

Ver en Netflix

El juego del calamar | Netflix

En todo un fenómeno de audiencia se transformó este k-drama o serie surcorena, que a través de nueve capítulos presenta una singular historia que mezcla drama con violencia para mostrar cómo decenas de personas apuestan la vida por los millones de un arriesgado juego.

El cual se inspira en uno de los pasatiempos de los niños surcoreanos que ha traspasado las décadas y que, como lo muestran las imágenes iniciales en blanco y negro del espacio, se jugaba sobre una figura marcada en la tierra que simulaba un gran calamar.

Juego al que su protagonista principal, un hombre agobiado por las deudas, decide sumarse y llega a un sitio que convoca a los 456 participantes de una competencia que lidera un enmascarado.

La que constará de varios juegos y monitorean decenas de hombres vestidos de fucsia y con sus rostros cubiertos y donde algunos concursantes hasta resultan muertos.

Una mortífera competencia que es el arco principal de la narración de El juego del calamar -al que se suma una subtrama con un policía encubierto-, donde la violencia y la muerte se unen al drama y muy buenas actuaciones, conformando una serie para adultos que solo ratifica el gran nivel alcanzado por los k-dramas.

Ver en Netflix

Sex education | Netflix

Tras su debut en Netflix en enero de 2019, Sex education vino a confirmar que una serie puede ser tan buena como divertida, mostrando las vivencias estudiantiles y personales, más bien sexuales, de los alumnos de la ficticia secundaria Moordale en un sector rural de Inglaterra.

Las que se retornan en su esperado tercer ciclo, que retoma el relato poco después de lo visto en los capítulos finales de la entrega anterior, cuando los estudiantes retornan a clases luego de las vacaciones, con varias parejas consolidadas.

A lo largo de sus ocho capítulos, varios conflictos y relaciones se van afianzando, o acabando, en una entrega que la reafirma como una de las mejores series de Netflix; gracias a su indeleble mezcla de humor, audacia y drama, y la capacidad de sorprender a su público con cada temporada.

Ver en Netflix

Foto: Promocional

Más de dos décadas después de La invitación (1998), el realizador danés Thomas Vinterberg, quien se hizo conocido por ser parte del controvertido movimiento Dogma 95, volvió a conquistar a la crítica con Otra ronda (Druk en su título original),

Si hasta ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera este año con la historia que acaba de llegar a Netflix y que protagoniza un grupo de amigos que trabajan como profesores en una escuela: Martin (Mads Mikkelsen), Tommy (Thomas Bo Larsen), Peter (Lars Ranthe) y Nikolaj (Magnus Millangj).

Es en la celebración de los 40 años de este último que comienzan a discutir sobre la teoría del psiquiatra Finn Skårderud, quien pleantea que tener un 0.05% de alcohol en la sangre vuelve a las personas más creativas y relajadas. Y deciden comprobarlo empirícamente, en varias jornadas de borrachera, juntos y por separado, las que traen buenas y malas consecuencias.

Sin embargo, esta embriagadora película no va sobre el alcohol ni lo cuestiona, sino más es bien es una celebración de la vida y, especialmente, de las segundas oportunidades para vivir.

Una conclusión que queda más clara en su inolvidable escena final, donde Mikkelsen (Rogue One: una historia de Star Wars), soberbio con su actuación en toda la película, luces sus dotes con el baile.

Ver en Netflix

