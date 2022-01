Los 10 programas de televisión más populares de Netflix en este momento

El Top 10 de esta semana incluye un Witcher no tan gruñón, un emocionante drama de ciencia ficción y un favorito de los niños de toda la vida.

¿Buscas los 10 mejores programas de televisión en Netflix ahora? Pues estás en el lugar adecuado. A pesar de que el servicio de streaming lanzó la lista de tendencias a principios de este año, que revela cuáles son los 10 programas de televisión más populares a diario, no es súper fácil encontrar esa lista en el propio Netflix sin indagar un poco. Estamos aquí para ayudar a agilizar ese proceso.

Esta semana, la segunda temporada de The Witcher (que es definitivamente mejor que la primera) sigue reinando con fuerza en el puesto número uno, manteniendo a raya a la última temporada de Emily in Paris. La serie de telerrealidad Selling Tampa sigue manteniéndose en el top 10, aunque se queda en la segunda mitad después de haber debutado en lo más alto. Otras series que se mantienen desde la semana anterior son la docuserie de padres primos WWII in Color: Road to Victory, la telenovela La Reina del Flow que cuenta con dos temporadas de más de 80 episodios, lo que probablemente explica su longevidad en el top 10) y la comedia familiar The Thundermans.

Entre los nuevos estrenos de la lista de esta semana se encuentran el estreno de la segunda temporada de la telenovela mexicana Hija de otra madre, la primera temporada del thriller coreano de ciencia ficción The Silent Sea, y la serie limitada de crímenes reales Crime Scene: The Times Square Killer, porque está claro que a la gente le apetece ver cómo se cometen asesinatos en el lugar donde cae la pelota este año. Y simplemente tengo que desearles a todos ustedes un feliz Cocomelón favorito de los niños y un feliz año nuevo.

Permanezcan atentos para ver cómo cambia el Top 10 semanalmente, pero por ahora, aquí está el Top 10 tal y como está actualmente:

10. Daughter From Another Mother

9. WWII in Color: Road to Victory

8. The Thundermans

7. MAID

6. Cocomelon

5. La Reina del Flow

4. The Silent Sea

3. Crime Scene: The Times Square Killer

2. Emily in Paris

1. The Witcher