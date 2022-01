Mujer finge el embarazo, secuestro y robo de «su bebé» en Mérida

Ninfa Lucía Romero Irausquin, de 49 años, fingió durante 40 semanas un embarazo y finalmente simuló haber sido secuestrada en una ambulancia y el robo del supuesto bebé. El hecho ocurrió en la ciudad de Mérida.

Ella dijo que tenía 40 semanas de gestación y en horas de la tarde del miércoles, cuando transitaba por el viaducto la 26 de esta ciudad, se sintió mal y fue auxiliada por unos paramédicos, quienes la trasladaron a bordo de una ambulancia, luego, en contra de su voluntad le suministraron medicamento y perdió conocimiento, despertó después en un lugar desconocido (no aportó datos concretos), y se percató que no tenía el bebé en su vientre, revela el portal Mérida Noticias.

Con esta historia, los funcionarios del CICPC Delegación Mérida, dirigido por el comisario general Wilmer Rivera , realizaron los análisis telefónicos del celular de la mujer, a quien se le practicó el, reconocimiento médico legal correspondiente y determinaron que la ciudadana no había estado embarazada, motivo por el cual quedó arrestada, a orden Fiscalía de Sala de Flagrancia del Ministerio Público.

Se pudo conocer de fuentes no oficiales que ella fingió el embarazo para que su marido no la dejara, pues no podía darle un hijo.

