Video viral de festejo con tiros fue en Puerto Rico y no en Guarenas

1332642

Caracas.- A través de las redes sociales se hizo viral un video de una celebración con tiros que, supuestamente, se realizó en Guarenas, estado Miranda; sin embargo, esa información es falsa, pues la balacera se registró en Puerto Rico.

De acuerdo con el portal web Telemundo, la celebración había ocurrido en el conjunto residencial Yuquiyú, en Puerto Rico.

El vídeo muestra un grupo de hombres enmascarados disparando armas automáticas sin cesar.

Por su parte el portal web Primera Hora sostiene: «El vídeo que ronda por las redes sociales de un tiroteo en un residencial público de Loíza fue grabado “hace más de dos años”, reveló en la tarde de este martes el Negociado de la Policía

“Nosotros no tenemos registro de que haya ocurrido. Me dicen de la Policía que tienen registro de tres años y no hay nada. De hecho, cuando uno entra a residencial los arcos que están en el vídeo no son los que están ahora”, precisó la fuente policial.

Redacción El PitazoGran Caracas

Redacción El PitazoGran Caracas