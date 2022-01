Warriors revelan la fecha de regreso de Klay Thompson

Los Golden State Warriors han sido posiblemente el mejor equipo de baloncesto durante la primera mitad de la temporada de la NBA, y esperan recibir un impulso significativo para la segunda mitad y ese es el regreso de Klay Thompson.

El escolta estrella Klay Thompson ha estado fuera durante más de un año después de sufrir una rotura en el tendón de Aquiles derecho. Los fabs de los Warriors han estado esperando ansiosamente su regreso, y parece que su paciencia dará sus frutos. Según Adrian Wojnarowski, está programado que Thompson regrese a la rotación de los Warriors el domingo para su enfrentamiento contra los Cleveland Cavaliers.

Los Warriors anticipan tener a Thompson en la rotación a partir del 9 de enero, luego de que regresen de una gira de dos juegos que verá al equipo jugar en Dallas y Nueva Orleans el miércoles y jueves, respectivamente.

There’s optimism Golden Warriors guard Klay Thompson will make his return vs. the Cleveland Cavaliers on Sunday, sources tell ESPN. A final decision is expected once the Warriors return from a two-game trip on Friday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2022