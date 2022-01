China aplica desde este Martes un confinamiento mas estricto desde que inició la pandemia

China confinó a otro millón de habitantes en una localidad del centro del país, después de detectar tres casos asintomáticos de covid-19, un mes antes de que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.

La ciudad de Yuzhou, situada en la provincia de Henan, a unos 800 km al sur de Pekín, anunció el lunes por la noche que sus 1,2 millones de habitantes deberán quedarse en casa para limitar la propagación del virus.

No se precisó cuánto durará este confinamiento, que se decidió tras el descubrimiento de tres casos asintomáticos.

En todo Yuzhou se “colocarán barreras para aplicar estrictamente las medidas de prevención”, avisó el alcalde en su cuenta oficial de Weibo.

Salir de la ciudad estará prohibido, salvo si se cuenta con una autorización.

El martes, China reportó 175 nuevos casos de covid-19, 95 de los cuales en Xi’an (norte), donde 13 millones de habitantes también están confinados desde hace casi dos semanas. Se trata del confinamiento más estricto e importante realizado en China desde el de Wuhan (centro), al comienzo de la pandemia.

Esa ciudad fue la primera del mundo que impuso, hace dos años, unas medidas radicales para atajar la circulación del virus.

Xi’an, famoso por su ejército subterráneo de terracota, es el nuevo epicentro de la pandemia en el país. Allí se han detectado más de 1.600 casos desde el 9 de diciembre.

Desde que apareció la epidemia en diciembre de 2019, las autoridades aplican la estrategia “cero covid”, que consiste en hacer cuanto sea necesario para limitar al máximo la emergencia de nuevos casos.

Sin embargo, en los últimos meses se han producido brotes esporádicos, y el país ha redoblado la vigilancia ante la inminencia de los Juegos de invierno, del 4 al 20 de febrero de 2022.