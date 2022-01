Comienza la campaña para el Oscar a la mejor película de Spider-Man: No Way Home

Los primeros anuncios de la campaña para los Oscar de Spider-Man: No Way Home aparecen en línea mientras Sony y Marvel esperan que la película del MCU consiga una nominación a la mejor película.

Sony y Marvel Studios inician oficialmente la campaña de premios de Spider-Man: No Way Home con la esperanza de conseguir una nominación al Oscar a la mejor película. Sólo han pasado unas semanas desde que la tercera película en solitario del Hombre Araña de Tom Holland llegó a los cines.

Spider-Man: No Way Home tuvo una respuesta abrumadora, ya que la película recibió críticas muy favorables y atrajo a multitudes en todo el mundo. El increíble éxito de la película ha llegado con un giro un tanto inesperado, ya que existe un gran debate sobre si la última película del Universo Cinematográfico de Marvel podría ser o no una aspirante al Oscar.

Las discusiones sobre las posibilidades de que las películas de superhéroes, especialmente las del MCU, formen parte de la temporada de premios han aumentado en los últimos años. Esto se debe, en parte, a que la audiencia de los Premios de la Academia está disminuyendo, pero la nominación a Mejor Película de Black Panther y sus tres victorias en los Oscar ofrecieron una prueba de que los votantes no ignorarán por completo una película del MCU si es lo suficientemente buena. Muchos se preguntaban si Vengadores: Endgame podría lograr el mismo reconocimiento un año después, pero se quedó fuera de los Oscars fuera de una nominación a los VFX. Aun así, el rendimiento estelar en taquilla y la recepción de Spider-Man: No Way Home ha dejado a muchos preguntándose si podría ser un contendiente a los premios más adelante este año.

Anteriormente se informó de que Sony y Marvel planeaban dar un gran impulso a Spider-Man: No Way Home para tratar de conseguir una nominación al Oscar a la mejor película (o incluso ganar). Estos informes señalaban que parte de la estrategia de la campaña de premios consistiría en anuncios «For Your Consideration» en varias publicaciones de la industria. Los primeros indicios del inicio de la campaña de Spider-Man: No Way Home para el Oscar han llegado, ya que Will Mavity ha compartido imágenes de dos de estos anuncios.

Para el inicio de la campaña de los Oscar de Spider-Man: No Way Home, Sony y Marvel se están centrando en el núcleo emocional de la película. Ambos anuncios incluyen la cita «Los cineastas confían en el carácter, no en los fuegos artificiales» de la crítica del San Francisco Chronicle. El primer anuncio también incluye un extracto que dice: «Esta película es una explosión total, pero también es sorprendentemente emocional a veces» de la crítica de KPCC. Los estudios se aseguraron de señalar su esperanza de que los votantes tengan en cuenta a Spider-Man: No Way Home para todas las categorías de los Oscar, no sólo para la de Mejor Película, que podría incluir a Tom Holland como Mejor Actor, a Jon Watts como Mejor Director y varias categorías «por debajo de la línea».

Ahora que la campaña de Spider-Man: No Way Home para el Oscar a la mejor película ha comenzado, sólo el tiempo dirá si tendrá éxito o no. La Academia no suele fijarse en las grandes superproducciones para su premio más prestigioso, aunque Black Panther y Joker hayan demostrado lo contrario recientemente. Además, hay una superproducción de 2021 que ya se prevé que consiga una nominación a la mejor película, por lo que Dune podría dificultar que Spider-Man: Sin salida a casa consiga una de las diez nominaciones del premio. Sin embargo, si los votantes le conceden algún favor a la película por su récord de taquilla y se quedan encantados con otras partes de la campaña de marketing, quizás No Way Home dé la sorpresa cuando se anuncien las nominaciones a los Oscar el 8 de febrero de 2022.

