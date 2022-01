Si estás aquí, es porque tu también quieres saber cómo eliminar piojos y liendres en un solo día. Pues bien, empezamos diciéndote que una vez detectes que hay piojos en casa, será fundamental que empieces a buscar soluciones rápidas; es muy importante, por ejemplo, tener a mano un peine especial para la eliminación de los piojos.

Dicho peine se llama liendreray se caracteriza por tener las púas muy finas. ¿Un consejos que te resultará muy útil? intenta que tu peine sea blanco, pues así se diferenciará mejor de los pequeños parásitos. Algunos métodos que te mostraremos a continuación para aprender cómo quitar los piojos en un día son:

Si quieres ir sobre seguro y eliminar los piojos y las liendres de tu cabeza (o de la de tu hijo/a) en cuestión de horas, lo mejor que puedes hacer es apostar por las siliconas.

Las siliconas son productos perfectos porque no contienen insecticidas, lo que significa que no son agresivas para el cuero cabelludo. Para eliminar piojos y liendres en un día, las siliconas crean un velo alrededor de los parásitos y los asfixia, haciendo que estos no puedan resistirse de ninguna forma. Estos productos suelen ser colonias y champús que podrás encontrar en la farmacia muy fácilmente. Solo tendrás que seguir estos pasos: