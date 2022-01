EEUU | Comité sobre el asalto al Capitolio llama a declarar a presentador de la Fox, Sean Hannity

El Comité que investiga el asalto al Capitolio de EE.UU. anunció este martes que llamó a declarar al presentador de la cadena de televisión Fox News Sean Hannity por la comunicación que mantuvo con el entonces presidente Donald Trump y su entorno durante los hechos sucedidos el 6 de enero del año pasado.

En una carta enviada a Hannity, los miembros del Comité le pidieron una «entrevista» porque bajo su poder tienen material que sugiere que el presentador «tenía conocimiento previo sobre los planes» de Trump para el 6 de enero.

También explicaron que Hannity mantuvo «comunicaciones relevantes» con el entorno de Trump «mientras las protestas estaban en marcha y durante los días siguientes», lo que lo convierte en un «testigo de la investigación».

The Committee is seeking information from Sean Hannity.

Chair @BennieGThompson and Vice Chair @RepLizCheney request Hannity answer questions about matters including communications between Hannity and the former President, Mark Meadows, and others in the days surrounding Jan 6th. pic.twitter.com/wXtOGSsneg

— January 6th Committee (@January6thCmte) January 4, 2022