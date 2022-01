España | Darío decide abandona ‘La isla de las tentaciones’ y rompe con Sandra

Telecinco emitió este lunes 3 de diciembre una nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones’. El programa sorprendió a los espectadores con un avance del final de la hoguera de confrontación entre Darío Sellés y Sandra Férriz. En él, se pudo ver cómo el concursante decidía abandonar ‘La isla de las tentaciones’ solo, dando por terminada su relación.

El avance dejó en el aire la reacción de Sandra tras la decisión de Darío. De esta forma, los espectadores podrán ver la hoguera de confrontación al completo este martes en la nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’, y todo apunta a que Sandra también podría haber decidido abandonar la isla en solitario.

«Lo mejor para los dos sería que yo abandonara solo», dijo Darío totalmente abatido, después de ver los vídeos de su pareja junto a uno de los solteros en la villa de las chicas. Sandra, muy afectada y sin poder parar de llorar, tendrá que decidir si prefiere marcharse o quedarse en Villa Paraíso hasta el final.

EXCLUSIVA | Darío abandona SOLO 🍎 #TentacionesDBT8

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/11k39zbJmA — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 3, 2022

A pesar de no sentirse arrepentida por sus infidelidades, ni por su actitud en la villa, Sandra se rompió en varias ocasiones al ver a Darío totalmente destrozado. El joven reconoció estar descolocado, pues se esperaba otra actitud de su novia.

No obstante, a pesar de la emoción del momento, el pensamiento de Sandra no cambió durante toda la hoguera de confrontación. La joven aseguró que se había dado cuenta de que no eran la persona correcta el uno para el otro, y que lo mejor era que siguieran caminos separados para no hacerse más daño.

Además, también le dio las gracias a Darío por no haber destapado la infidelidad que cometió una semana antes de que comenzase ‘La isla de las tentaciones’, a pesar de que esa información finalmente salió a la luz por uno de los tentadores.