Habitantes de Barrancas del Orinoco: “Los heridos saben que pueden ir presos y por eso no buscan atención médica”

Habitantes de la localidad Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo, estado Monagas, revelaron este lunes que los heridos “saben que pueden ir presos” y por eso “no buscan atención médica”, tras el ataque entre bandas que ocurrió poco después de la medianoche del 1ero de enero que dejó hasta ahora 7 fallecidos y más de 20 heridos.

“Las personas no quieren salir porque sería exponerse más y porque no quieren rendir declaraciones sobre lo ocurrido. La gente sabe que puede ir presa y por eso no buscan atención médica”, declaró una fuente en exclusiva a El Pitazo que pidió resguardar su identidad por temor a represalias en su contra o la de su familia.

Otra fuente que habló también bajo anonimato detalló que “salir de las casas significaría viajar durante hora y media hasta el hospital de Maturín, 45 minutos a Delta Amacuro o 40 hasta el estado Bolívar. Nadie quiere arriesgarse a ser detenido en una de las alcabalas que armaron las fuerzas de seguridad en cada esquina de Barrancas”.

De acuerdo al portal, el enfrentamiento duró 10 horas, y este lunes “las calles lucen como si nada hubiese pasado”.

Haga click aquí para leer la nota completa en El Pitazo