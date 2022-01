México | No me apoyarían en reelección: AMLO

Aunque dijo que por convicción está en contra de la reelección, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en caso de buscarla algunos de sus seguidores no lo apoyarían.

Afirmó que contaría con apoyo para la reelección, pero lo más importante es el pueblo que está respaldando la transformación.

“Yo por convicción, porque sería traicionarme he dicho no a la reelección, sí, por convicción, nunca lo haría, eso está muy claro y nada de que ‘yo puedo terminar la obra, consumar la obra de transformación, no se puede quedar a medias, falta un poquito de tiempo’, nada de eso, nada de caer en el necesariato, nada”, apuntó.

El presidente manifestó que un dirigente debe saber cuándo retirarse, y no argumentar que debe permanecer en un cargo.

“Pero si yo fuese un ambicioso o tuviese mucho apego al poder que es uno de los principales errores de los dirigentes, el no saberse retirar a tiempo y dijera me voy a reelegir, muchos que están conmigo dirían no, y tengo apoyo, pero es mucho más importante la fuerza del pueblo, la conciencia del pueblo, entonces no es que cualquier dirigente que diga, ‘ah, no salí y se viene la gente conmigo’, la gente no está con uno, la gente está por la causa, la gente lo que quiere es la transformación, eso es lo que le importa a la gente, por eso es que nos apoyan”, comentó.