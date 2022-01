“Planeaban asesinar” a Ninoska Vásquez

Supuestamente el reconocido empresario Javier Borgio y su novia, la modelo Michell Roxana, intentaron acabar con la vida de la top model venezolana Ninoska Vásquez, quien también es expareja del magnate.

Así lo dio a conocer una cuenta de farándula en la red social Instagram, que aparentemente tiene pruebas y audios en los que según evidencian que los tórtolos enviaron a un «criminal» para matar a la criolla, puesto que Michell descubrió que su novio retomó contacto con su exVásquez.

Cortesía

La cuenta asegura tener los pelos en la mano del supuesto intento de asesinato, dijo: “Pa que sepan, hace aproximadamente dos semanas el borrachín contrató a un ‘empleado’ para que le dieran chicharrón a la Cucoska Vásquez. Por qué? Porque la Divaza supo que el borracho se estaba hablando con la Cucoska nuevamente, y le dijo al psicotrópico que la mujer había dicho tal y pascual cosas de él. El tipo se lo creyó y la mandó a filetear, pa que sepan”.

En la publicación también dice existen evidencias de las supuestas amenazas y comentó que dichas palabras no son un juego: “También tengo unos audios guardaditos que voy a sacar por todas mis redes si es necesario y que voy a mandar a las autoridades competentes, aunque me tumben la cuenta, porque total, a ustedes ni saben quién soy, mis santas, así que puedo actuar cuando me plazca”.

Cabe destacar, que Ninoska Vásquez es una exreina de belleza, productora y además conductora de televisión, la misma nació en Barquisimeto, estado Lara y ha sido merecedora de títulos como Miss Turismo Universo 2014 y Miss Earth Venezuela 2017.

Revista Ronda