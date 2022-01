¡Revisa tu signo! Lo que te espera para el comienzo de 2022

Aries: Puede que comiences el año apostando al éxito de tu relación sentimental. Dispondrás de todos tus energías para alcanzar y concretar un proyecto en común. En la medida de lo posible, no interfiera en el disfrute del tiempo libre de tu pareja. Atención de un hijo.

Tauro: Deja que el agua siga su curso. No te conviertas en una muralla para las personas que te rodean. Disfruta de unos días de descanso y ocúpate de lo que es prioritario para ti, ya sea pareja o familia. Conviértete en un buen referente para tu hija o hijo. Atento a un regalo sorpresa.

Géminis: Ten cuidado con lo que piensas y cómo lo que dices. Recuerda que las palabras tienen poder y nuestras afirmaciones son decretos que se materializan. Durante estos días deja la impulsividad y lleva todo con calma. Pendiente de una llamada o mensaje de tu jefe.

Cáncer: Existe una tendencia a sortear algunos inconvenientes de tipo económico, por falta de liquidez. En criollo, tus gastos sobrepasaron los ingresos contando con una bonificación que nunca llegó. Apriétate el cinturón y asume las consecuencias. No pidas prestado.

Leo: Esta semana será de autocontrol y respeto de los espacios de tus compañeros de trabajo. Sí. Recuerda que no por mucho madrugar amanece más temprano y tu no te las sabes todas. Trabaja el ego y asume que no siempre tendrás la razón.

Virgo: Esta semana aprovechas para ordenar tu hogar y comenzar una dieta que te permita desintoxicarte y libérate de los excesos de la época navideña. El ambiente hogareño será tranquilo. Reunión familiar para celebrar un cumpleaños o aniversario. Compra de un regalo.

Libra: Esta semana se concreta una reunión con compañeros de trabajo para jerarquizar los proyectos del 2022. Reconoces que tus colegas también son tus amigos. El servicio y el apoyo serán importantes para ti en estos días. Cuidado de una mascota.

Escorpio: En el transcurso de estos días, tu pensamiento será lógico y metódico. Te encuentras muy pensativo y pendiente de tu relación sentimental. Llega una oferta para ocupar un antiguo puesto que exige tiempo y dedicación. Momento para decidir entre la profesión o la pareja.

Sagitario: Durante estos días necesitas actividad y mucho movimiento. Es posible que trabajes por largas horas sin prestar atención a tu alimentación y a los compromisos familiares. Detente un minuto y establece primacías. No retrocedas en los logros obtenidos a nivel de tus relaciones interpersonales.

Capricornio: Felicitaciones a los cumpleañeros. En este momento para ti es vital retomar algunas rutinas con tu pareja que te permitan hacerle frente a cualquier inconveniente reciente. Necesitas compañía y por eso promueves una segunda luna de miel. Viaje corto por carretera a una segunda vivienda.

Acuario: Esta semana es factible que visites una playa o una zona que hace tiempo deseas conocer. Deberías estar atento a algunos ataques de celos injustificados. Libera tus miedos y concéntrate en el aquí y ahora. Recuerda: «El que esté libre de pecados que lance la primera piedra».

Piscis: Esta semana recuperas la confianza en ti y te ocupas de solventar un trámite legal que tenías pendiente, vinculado con un viaje que vienes postergando desde hace varios meses. Qué hacer y cómo actuar depende de ti. No busques fuera, aquello de lo que careces.