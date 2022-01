Thor 4: La imagen del set revela el nuevo traje de Valquiria

Love and Thunder verá a Jane Foster (Natalie Portman) reclamando el martillo

Una nueva imagen del set de Thor: Love and Thunder muestra el nuevo traje de Valquiria de Tessa Thompson. La heroína fue presentada por primera vez en Thor: Ragnarok y se convirtió en la líder de los asgardianos en la Tierra después de que Thor (Chris Hemsworth) parta en su aventura galáctica al final de Vengadores: Endgame.

La nueva imagen que circula por Twitter muestra a Thompson con el pelo trenzado y una nueva armadura que imita el aspecto clásico de Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel. El nuevo traje de Valkiria cuenta con las placas metálicas circulares de cada iteración de Thor, lo que podría apuntar a que Valkiria ocupe el lugar del Dios del Trueno como Reina de Asgard.

Inspirada en la carrera de Jason Aaron en los cómics de The Mighty Thor, Love and Thunder verá a Jane Foster (Natalie Portman) reclamando el martillo y transformándose en el Dios del Trueno mientras un nuevo villano llamado Gorr el Dios Carnicero (Christian Bale) amenaza a todo el universo.

En los cómics, Gorr se encuentra en una sangrienta cruzada para eliminar a todos los dioses del universo, lo que podría explicar por qué Russell Crowe se ha unido a la película como la versión de Marvel de Zeus. En los cómics, Gorr tiene el poder del All-Black, una espada mística también conocida como Necrosword. El arma fue forjada por Knull, el dios de los simbiontes, y tiene una íntima relación con el reciente viaje del héroe Venom en los cómics. Aunque se desconoce si el Gorr del MCU tendrá alguna relación con Venom, podría haber una conexión con el universo de personajes de Spider-Man de Sony, ya que la mente de colmena que comparten todos los simbiontes (y Knull) fue presentada recientemente en Venom: Let There Be Carnage.

Tras su excelente trabajo en Thor: Ragnarok, Taika Waititi vuelve a dirigir a partir de un guion que ha coescrito con Jennifer Kaytin Robinson. Thor: Love and Thunder también contará con el regreso de Chris Pratt como Peter Quill / Star-Lord, Dave Bautista como Drax el Destructor, Pom Klementieff como Mantis y Karen Gillan como Nebula.

También se espera que el Thor de Hemsworth desempeñe algún papel en la próxima Guardianes de la Galaxia Vol. 3, ya que las dos franquicias están ahora profundamente entrelazadas. Y para los fans de la obra asgardiana que aparece en Ragnarok, Matt Damon retomará su papel de cameo como el actor Loki, y Luke Hemsworth también regresará como el actor Thor.