Usuarios denuncian que el calendario de la gasolina no se cumple

Caracas.- El cronograma publicado por el Ministerio de Petróleo para la distribución y comercialización nacional de gasolina en las estaciones de servicio existentes en el país no se está cumpliendo, así lo dejaron saber lectores de El Pitazo este lunes, 3 de enero.

«Aquí en Guárico, Valle de la Pascua es igual los guardias son los que mandan en vez de estar por si algún problema, no, ellos son los que dicen cuántos litros y lo que entregan es un tique. No están pila si es la placa o no, ellos son ellos», publicó el usuario Danny Solorzano.

Por su parte el usuario Marcelino Martínez, agregó: «Aquí en Cojedes la distribución es pésima, la Sodi surte cuando le da la gana, no lo hacen por la placa del vehículo sino que elaboran listas de grupos de 80 carros en las que para anotarse debemos hacer colas de hasta dos días».

En el centro del país, los usuarios también reportaron que el cronograma no se cumple: «En Valencia Estación de Servicio Trapichito vivo detrás de ella, nunca he podido cargar combustible allí, la cola tiene dueños todos los días», manifestó otro usuario.

El gobierno de Nicolás Maduro prometió que en las estaciones con precios internacionales, los usuarios podrán abastecerse sin limitaciones; sin embargo, son recurrentes las fallas en la distribución del combustible en casi todo el país.

Coméntanos si en tu región se cumple el cronograma establecido por el gobierno de Maduro para surtir gasolina.

