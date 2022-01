Cancelan carnaval en Río de Janeiro por avance de variante ómicron

REPORTE CONFIDENCIAL: Zenaida Mercado: Río de Janeiro canceló el carnaval de calle por segundo año consecutivo, debido al avance de la variante ómicron, según explicó el alcalde, Eduardo Paes, en un video en sus redes sociales.

“Hoy me reuní con representantes de los blocos (comparsas callejeras) y les informé de la inviabilidad de tener carnaval de calle”, informó el alcalde, que no obstante no cierra la puerta a los desfiles de las escuelas de samba en el Sambódromo.

