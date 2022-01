Consejos claves para tener tus pies sanos y hermosos

Hay que estar conscientes que los pies son realmente muy importantes para nuestro día a día, ya que estos son los que nos sostienen y además nos permiten caminar, pero sin embargo a pesar de ello nosotros no les damos el cuidado que estos mismos se merecen, no solo estamos hablando del aspecto estético sino en general, por lo tanto cada uno de nosotros debería saber cómo mantener unos pies sanos pero a su vez hermosos, es por esta razón que nosotros vamos a explicarles cómo hacerlo para que ustedes puedan lucir unos pies preciosos pero muy sanos.

Zapatos cómodos

Aunque te encanten los tacones altos y quieras usarlos a diario, debes evitar usarlos con frecuencia, ya que estos les hacen mal a tus pies, pero también a tu espalda, en el caso de que tengas que usarlos a diario por tu trabajo, entonces te recomendamos que lleves contigo un par de zapatos bajos de repuesto, los cuales puedes utilizar mientras te diriges de tu trabajo a tu casa.

Además, en el momento de elegir tu calzado trata de adquirir unos que sean amplios y que los dedos o el empeine no te queden por ningún motivo atrapados sin salida ni movilidad, ya que de esta forma es que se crean los callos, los cuales sin duda alguna hacen ver estéticamente mal tus pies, cosa que claramente tu no querrás.

Acude al pedicura

Lo mejor que puedes hacer es acudir al pedicura, pues de esta forma tus pies estarán libres de malos olores, talones agrietados y las uñas sucias, que claramente dan mal aspecto tanto en hombres como mujeres, de tal manera también evitaras los hongos tanto en los pies como en sus uñas, e incluso realiza siempre una decoración de uñas de pies para que estos luzcan perfectamente hermosos.

Quitaré los zapatos cada vez que puedas

Siempre que tengas la oportunidad de poner tus pies sobre el suelo hazlo, no importa si no estás en tu casa, cada vez que veas la oportunidad no la pierdas, recuerda que tus pies deben moverse y respirar a diario, así que cada vez que puedas camina con los pies descalzos, ya que esto es beneficioso para tu salud, además tus pies te lo agradecerán.

Realízale masajes a tus pies

Cada cierto tiempo dale un buen masaje a tus pies, para ello has uso de aceites esenciales, cremas para los pies, entre otros productos similares, ten presente en todo momento que los masajes en los pies mejoran exponencialmente la circulación sanguínea, pero también son ideales, ya que te quitan de cierta forma el propio cansancio, no hay nada más relajante que un buen masaje de pies, has la prueba y veras.

Cuida a diario tus pies

Sumerge tus pies en agua templada con sal gruesa, mantén tus uñas limpias como bien limadas, antes de dormir aplícale a tus pies una buena cantidad de crema, mientras te das un pequeño masaje, seguido de ello ponte unas medias y duerme con ellas puestas, al día siguiente notaras como tus pies están más suaves que nunca.