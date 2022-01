‘Constantine’: todo sobre la nueva serie de HBO MAX, spin-off de la ‘Liga de la Justicia Oscura’

John Constantine, el superhéroe bisexual y detective paranormal de DC, vuelve con una serie propia. Esta vez, ay, sin Keanu Reeves

John Constantine es un viejo conocido de las películas de superhéroes y uno de los personajes más queridos de DC. En 2005, Keanu Reeves encarnó por primera vez al detective de las fuerzas oscuras en la película de culto 'Constantine' y desde entonces Reeves y los fans no han dejado de pedir una secuela. La hubo, más o menos, pero sin Reeves. Dentro del Arrowverso la serie de 'Constantine' recuperó al personaje interpretado esta vez por Matt Ryan, pero la serie fue cancelada a los trece episodios y Constantine se tuvo que conformar con reaparecer en otras series del universo de 'Arrow' y 'The Flash', especialmente en la tercera temporada de 'Legends of Tomorrow'.

Ahora, con la llegada de J.J. Abrams y su productora Bad Robot al Universo de DC después de que Abrams firmara un acuerdo millonario con Warner, Constantine ha vuelto a la vida. Primero se dijo que Abrams produciría una nueva película y que nadie descartaba a Keanu Reeves para ella, pero finalmente ha resultado ser una serie para HBO Max.

La serie de Constantine se anunció en febrero de 2021 y será parte del enorme proyecto de Abrams de producir en paralelo varias series y películas de los superhéroes místicos de DC, con los que formar una nueva Liga: la ‘Liga de la Justicia Oscura’, que tendrá una serie propia como buque insignia del proyecto y varias series spin-off como la de ‘Constantine’ y ‘Madame X’. Eso sin contar la película que Abrams está produciendo sobre la maga Zatanna, que todavía no se sabe cómo se vinculará con el resto.

Así que John Constantine ha vuelto, y esta vez no está solo. Esto es todo lo que sabemos de la serie.

‘Constantine’: Fecha de estreno de la serie

Todos los proyectos de J.J. Abrams sobre la Liga de la Justicia Oscura y sus miembros se están preparando para HBO Max y se encuentran ahora mismo en las primeras fases de su desarrollo. De momento, ‘Constantine’ es uno de los más avanzadas y ya tiene a un guionista trabajando en la serie, pero aun queda un largo trayecto por recorrer.

A medida que se vayan comunicando avances, que incluiremos en este artículo actualizado, podremos precisar más nuestras predicciones para el calendario de DC pero de momento yo no contaría con ver la serie de Constantine hasta 2023, como pronto.

‘Constantine’: Sinopsis de la serie

La historia de la serie está en las primeras fases de escritura de su guión, por lo que es imposible de saber cuál podría ser su argumento. Según Variety, Warner está buscando una «versión más joven» de John Constantine, lo que igual sugiere a una encarnación temprana del detective paranormal, cuando todavía estaba aprendiendo su trabajo y teniendo los primeros contactos con la magia. Por otro lado, los vínculos de 'Constantine' con la serie de la 'Liga de la Justicia Oscura' podría indicar varios elementos comunes y la aparición de Zatanna, Deadman y el Detective Chimp.

Otra indicación es acerca del tono de la serie. Según ha indicado el estudio, la nueva serie de Constantine estará libre de la imaginería religiosa de la película de 2005, donde aparecían ángeles y el mismísimo Satanás, para centrarse en los elementos de terror más recurrentes de los cómics de Hellblazer.

DC Comics

El personaje de John Constantine fue creado tomando a Sting (!) como modelo por Alan Moore y Stephen Bissette, dentro de los cómics de ‘La cosa del Pantano’ en 1985, pero su popularidad lo convirtió en seguida en protagonista de su serie propia de cómics conocida como ‘Hellblazer’. Ese es el apodo por el que se conoce a John Constantine, un detective de las fuerzas ocultas y estafador que trabaja en Reino Unido.

Como buen detective, Constantine es un antihéroe, fumador compulsivo, malhablado y cínico pero también un auténtico humanista. Además, al contrario que sus compañeros de la Liga de la Justicia Oscura él apenas recurre a la magia. Si acaso, a objetos mágicos. Su principal habilidad está en su astucia y en la manera en que sabe manipular a aliados y enemigos, en sus contactos de detective y en su inmenso conocimiento de las ciencias ocultas. No obstante, también domina la hipnosis, la prestidigitación y el escapismo.

Otro de los rasgos característicos del personaje, que ha sido ocasionalmente olvidado en las anteriores adaptaciones a la pantalla y se espera que ahora regrese, es su orientación sexual. Constantine es un superhéroe bisexual que ha estado emparejado tanto con mujeres (Zatanna, Sara Lance, Zari Tarazi) como con hombres: Desmond Laveau, King Shark… sí, sí, el tiburón de ‘El escuadrón suicida‘; Constantine es así.

En cuanto a los villanos, hay una larga galería entre los que elegir. Descartado Lucifer, aún nos queda el rey de los vampiros o el poderoso demonio Nergal al que Constantine invocó para salvar la vida de una niña sin saber lo que estaba provocando. Y unos cuantos más.

‘Constantine’: Reparto de la serie

Para toda una generación de espectadores, los rasgos de Keanu Reeves son inseperables del personaje y sus seguidores han imaginado infinitos fan arts sobre Reeves en una secuela de Constantine. Y Matt Ryan también tiene sus admiradores, pero Warner Bros. debe estar preparando una versión totalmente distinta del personaje. La intención de buscar un John Constantine más joven y el hecho de que Warner está ahora mismo en proceso de búsqueda del actor nos hace descartar a las encarnaciones previas. Ay, Keanu…

Como podéis imaginar, si no conocemos al actor protagonista, es porque tampoco sabemos nada del resto de personajes. El guión ahora mismo se está escribiendo y se desconoce incluso qué personajes de los cómics (y posiblemente otros nuevos) podrían aparecer.

De momento, el único nombre asociado al proyecto es el de Guy Bolton, que firmará el episodio piloto y probablemente alguno más y es posible que sea showrunner. Se trata de un joven escritor que de momento ha publicado dos libros en Reino Unido y que está dando sus primeros pasos en las series de televisión. Una de sus novelas ya ha sido comprado por el director de ‘Comanchería’ para ser llevada al cine, así que la cosa promete.



‘Constantine’: Imágenes, póster, tráiler

Con la serie en una etapa de desarrollo tan temprana, es imposible que veamos una sola imagen oficial en los próximos meses. No obstante, tan pronto como haya nuevas noticias las encontrarás en este artículo actualizado. Hasta entonces siempre puedes reencontrarte con las anteriores encarnaciones de John Constantine.