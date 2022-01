EEUU | EE.UU. afirma que aún reconoce a Guaidó como «presidente interino» de Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos afirmó este martes que sigue reconociendo al exdiputado Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela, pese a las dudas expresadas dentro de la propia oposición venezolana.

«Continuamos reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela», indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa telefónica.

Las declaraciones del funcionario estadounidense se producen después de que este lunes la denominada plataforma unitaria de la oposición venezolana acordase respaldar una prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2022, a la «presidencia encargada (interina)» de Guaidó.

The U.S. continues to recognize the 2015 National Assembly as the last remaining democratic institution & @jguaido as Venezuela’s interim president. We call on Nicolás Maduro to reengage in the negotiations in Mexico for the good of the Venezuelan people. https://t.co/kB0gENtUyx

— Ned Price (@StateDeptSpox) January 4, 2022