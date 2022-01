‘Fleur: Mi desesperada decisión’, precuela de Heist de Ariana Godoy, saldrá en físico

No podemos traer mejores noticias. Y es que todos los fans de Ariana Godoy empezamos el nuevo año de enhorabuena. A falta de un mes para el estreno en Netflix de la adaptación de A través de mi ventana, la autora sigue repartiendo buenas noticias. Ariana Godoy ha revelado en sus redes sociales que Fleur: Mi desesperada decisión, precuela de Heist, se publicará en físico, de la mano de Montena.

La escritora Ariana Godoy se ha convertido en una de las más populares con su éxito A través de mi ventana. La joven ha saltado de escribir en la plataforma Wattpad a ver sus libros publicados e incluso adaptados. En 2021 vimos publicada su novela Heist bajo el sello editorial Montena, en la colección dedicada a Wattpad. Este 2022 podremos disfrutar de Fleur: Mi desesperada decisión, precuela de Heist, que forman parte de la saga Darks.

Aunque aún desconocemos la fecha en que Fleur: Mi desesperada decisión llegará a librerías, no podemos esperar a tenerlo en nuestras manos. Mientras esperamos, os dejamos con su sugerente sinopsis:

Una noche fue suficiente para cambiarlo todo, para destruirlo todo. El acabo con mi familia con todo lo que amo y por qué razon me dejo con vida, ¿Por qué? Es tan doloroso vivir después de esa noche, tal vez él queria que viviera y sufriera, ese me parece un destino aun mas cruel que la muerte.

Sobrevivir se ha vuelto en mi pan de cada día, y no pasa ni un segundo en el que no intente recordar esa noche, recordar su rostro, identificarlo para que se haga justicia. Soy la única testigo, la única persona que ha sobrevivido a los ataques de ese asesino y no puedo ayudar porque no recuerdo nada. La impotencia de no poder darle la justicia que se merece mi familia y todas las otras familias que han sido victimas me carcome por dentro y me duele cada día.

Pero no me voy a dar por vencida, lo voy a recordar, lo voy atrapar así pierda mi vida en el intento.

Fleur: Mi desesperada decisión sale en papel con @somosinfinitos

¡Ahhhhhhh! Estoy muy feliz 😭 La saga darks crece, se alimenta y atormenta como nunca 🖤 😭

A celebrar este inicio de año 🌚 pic.twitter.com/JYVYvnLtOw — Ariana Godoy 🧙🏼‍♀️❤️‍🔥 (@Arix05) January 1, 2022