Incendio de edificio en Filadelfia deja 13 muertos, entre ellos 7 niños

REPORTE CONFIDENCIAL: Zenaida Mercado: Trece personas, siete de ellos menores de edad, fallecieron este miércoles en un incendio en un edificio de tres pisos en el barrio de Fairmount de Filadelfia (Pensilvania, EE. UU).

El comisario asistente del Departamento de Bomberos de Filadelfia, Craig Murphy, explicó que los servicios de emergencias recibieron la alerta a las 06.38 am hora local y cuando llegaron al lugar se encontraron con un “fuego intenso” que tardaron una hora en controlar.

“Es un día muy, muy triste. Llevo 35 años en el cuerpo y este es probablemente uno de los peores fuegos con los que jamás me he encontrado”, dijo Murphy, visiblemente emocionado.

