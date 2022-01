La fecha de lanzamiento de Morbius se retrasa 3 meses, hasta abril de 2022

Sony retrasa oficialmente la próxima película de Marvel de Jared Leto, Morbius, por séptima vez, ya que su fecha de estreno pasa de enero a abril de 2022.

Sony retrasa tres meses la fecha de estreno de Morbius, con la película de Marvel de Jared Leto que ahora llegará a los cines en abril de 2022. Tras el éxito de Venom en 2018, Sony avanzó en sus planes de hacer su propio universo cinematográfico con los villanos de Spider-Man. Esta práctica les llevó a avanzar con una película en solitario de Morbius. Está protagonizada por Leto como el Dr. Michael Morbius, que se convierte en el Vampiro Viviente durante sus búsquedas para curar su rara enfermedad. Morbius está dirigida por Daniel Espinosa y también cuenta con el Buitre de Michael Keaton, lo que plantea dudas sobre su conexión con el Universo Cinematográfico Marvel o con otras franquicias de Spider-Man.

El camino para ver Morbius ha sido largo para los interesados. La película estaba originalmente programada para llegar a los cines en julio de 2020, pero eso fue antes de que llegara el COVID-19 y causara estragos en el calendario de Hollywood. Al principio se retrasó a marzo de 2021 con la esperanza de que la pandemia hubiera terminado para entonces. Luego, Morbius se retrasó otros siete meses, hasta octubre de 2021, cuando las condiciones no mejoraron, y de nuevo hasta enero de 2022, cuando Venom: Let There Be Carnage necesitaba una fecha de estreno posterior.

Con Morbius programado para salir a finales de este mes, el 28 de enero de 2022, Sony ha anunciado oficialmente que ha retrasado la película una vez más. La nueva fecha de estreno de Morbius es el 1 de abril de 2022. Este es el séptimo cambio de fecha de estreno de la película, ya que Sony ha cambiado el estreno una o dos semanas, además de los retrasos más importantes. El cambio se produce en un momento en el que Spider-Man: No Way Home está dominando la taquilla, pero también en un momento en el que las pruebas positivas de COVID están aumentando como resultado de la variante omicrónica.

Incluso con este nuevo retraso en la fecha de estreno de Morbius, la película de superhéroes de Sony debería estar bien posicionada para tener una fuerte apertura. En el primer fin de semana de abril no se estrena ninguna otra película importante que compita directamente con el filme de Marvel de Leto. La mayor competencia de Morbius llegará durante la segunda y tercera semana en los cines, ya que es cuando Sonic the Hedgehog 2 y Fantastic Beasts: Los secretos de Dumbledore. Ambos tentpoles atraerán a grupos demográficos similares a los de Morbius, lo que podría suponer una mayor presión para que la película tenga un buen fin de semana de estreno.

Tampoco debería sorprender demasiado que Sony haya decidido retrasar la fecha de estreno de Morbius a abril de 2022. Spider-Man: No Way Home está dominando la taquilla actualmente, y podría seguir aplastando a todas las demás películas en cartelera durante las próximas semanas. Mover Morbius asegura que los dos títulos de Sony no compitan entre sí, incluso si el bombo de No Way Home podría haber atraído a más público. Mientras tanto, esto le da a Sony un tiempo extra para que, con suerte, los casos de COVID bajen y el público se sienta más cómodo yendo a los cines. Ahora, sólo será intrigante ver cuánto interés recibe Morbius después de tantos retrasos cuando llegue.

