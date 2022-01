‘La Reina del Flow’, una serie de éxito con un mensaje positivo

Tras su estreno en noviembre, la segunda temporada de la serie colombiana ‘La Reina del Flow‘ ha conseguido mantenerse en el número uno en el ‘ranking’ de visualizaciones de la plataforma digital Netflix.

Lo cierto es que la primera temporada de la serie ya tuvo un gran éxito con la trama de venganza de Yeimi Montoya contra Charly Flow, pero lo que nadie esperaba es que esta segunda superara en audiencia a su predecesora.

Y es que el alcance de la serie de música urbana ha sido tal que ha desbancado a series de gran calibre como ‘El juego del calamar’ o la esperada quinta temporada de ‘La Casa de Papel’ en España.

Está claro que el éxito de la serie viene marcado por las grandes expectativas de su público, que tuvo que esperar más de un año y medio para su estreno por culpa de la pandemia, pero también por el mensaje de perdón que quiere lanzar este proyecto, que está centrado en la segunda oportunidad de Yeimy Montoya a quien fue su gran enemigo, Charly Flow.

Sin duda, es emocionante ver que series con mensajes tan positivos y con producciones artísticas como esta desbancan a proyectos violentos y poco educativos como ‘El Juego del Calamar’.