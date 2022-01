Las 15 chicas del clima latinas más atractivas del momento

La sección meteorológica de las noticias es quizás la parte más esperada de todo el programa en América del Sur. Y no, no es por el duro clima de la región. Las multitudes se sienten atraídas por las lindas chicas latinas que adornan las pantallas de los espectadores. Además de ser inteligente y conocedor de la meteorología, ser una chica increíblemente hermoso es un requisito previo tácito para estas ocupaciones. ¿No me crees? Prepárate para conocer a las 15 presentadoras del clima latinas más lindas de todo el momento.

1. Yanet García

Yanet García comenzó como una conocida modelo de Instagram con millones de seguidores. Pudo lanzar una carrera lucrativa en la industria del entretenimiento gracias a su celebridad en línea. Su elegancia y sonrisa ganadora la han convertido en la chica del clima mexicana más conocida, y es fácil ver por qué. Yanet García también se ha hecho un nombre como una exitosa mujer de negocios, después de haber fundado la ‘Agencia de modelos Yanet García’.

2. Janice Villagran

Janice trabaja para Estrella TV, donde interpreta varios papeles al aire. Ella es una chica del clima, así como presentadora de programas y eventos en vivo en la televisión. En el aire, Janice es conocida por usar atuendos y vestidos ajustados que enfatizan las curvas de su cuerpo. Ha sido apodada como una de las chicas del clima más lindas de América Latina. Janice es conocida en Instagram, donde publica imágenes de su familia y su trabajo. Tiene 190.000 seguidores en Instagram hasta noviembre del 2019.

3. Ximena Córdoba

¡Esta belleza colombiana es una leyenda cuando se trata de chicas lindas del clima de América del Sur! Comenzó su carrera como estrella de telerrealidad en su país natal y ha progresado constantemente a través de la industria del entretenimiento hasta su papel actual. Ximena tiene una larga historia como reportera de noticias y clima, habiendo trabajado para las principales compañías de medios y sirviendo como la chica latina del clima en FOX News. Ximena incursiona en la actuación y el modelaje cuando no está ocupada hipnotizando a los colombianos con su baile de previsión.

4. Massiel Carrillo

Massiel es una verdadera belleza con cerebro que se ha hecho un nombre en las industrias de la belleza y el entretenimiento. La belleza guatemalteca comenzó su carrera en concursos y logró un gran éxito. Antes de retirarse del modelaje, ganó Miss Teen Guatemala en 2004 y Miss Mundo Guatemala en 2006. Continuó trabajando como presentadora de noticias en Guatemala antes de convertirse en una de las chicas del clima hispanas más famosas del mundo. También es una mujer de negocios adinerada que posee un hotel y dos salones de belleza además de este trabajo. Ella es abogada y notaria, por lo que es más que una cara bonita.

5. Jackie Guerrido

Jackie Guerrido parece haber estado destinado a una carrera en el negocio del entretenimiento. La bella puertorriqueña, radicada en Estados Unidos, ha tenido una larga y fructífera carrera en los medios, habiendo trabajado como conductora de programas de radio y reportera de tráfico. Sin embargo, su trabajo como meteoróloga es por lo que es más conocida. Su reputación como una chica latina profesional del clima llamó la atención de cadenas de transmisión extranjeras como Univision. Ahora trabaja para Primer Impacto como co-presentadora.

6. Marilu Kaufman

México ha creado más meteorólogos latinos que cualquier otro país de la región, y Marilu Kaufman es uno de los mejores. Sus deliciosos mechones, curvas y estilo la han establecido como un ícono regional. Comenzó su carrera como reportera independiente para estaciones de noticias locales antes de ser notada y promovida a su trabajo actual. La modelo y chica del clima mexicano caliente ha aparecido en varias campañas de marcas regionales.

7.Carolina Ramirez

Esta reportera meteorológica latina, como la mayoría de sus compañeras en el país, tiene una exitosa historia en concursos. Durante sus días de competencia, se ganó el corazón de varios y, como resultado, recibió varias ofertas para trabajos de presentadora de televisión. Su increíble sentido de la moda, elocuencia y dulce personalidad la mantienen en la cima de la lista de popularidad de las latinas del clima.

8. Lauren Sanchez

Lauren es una latina que nació y se crió en los Estados Unidos y se ha hecho un nombre como una chica latina sensual en el escenario internacional. Esta belleza inteligente obtuvo un título en comunicaciones de la Universidad del Sur de California. Luego se mudó a Los Ángeles, donde comenzó su carrera como asistente de escritorio en la parte inferior de la escala corporativa. Su elegancia, trabajo duro y talento la ayudaron a llegar a donde está ahora, trabajando para los principales medios de comunicación como Fox y KTTV.

9. Lissette Gonzalez

Durante sus días activos, Lissette compitió en concursos y ganó los títulos de Miss Miami City, Miss Florida y Miss USA Subcampeona. Pasó a la Universidad Estatal de Mississippi para estudiar meteorología y se graduó con una licenciatura. Es artista de grabación y actriz fuera de Broadway, además de actuar como chica del clima para las principales estaciones de noticias de Florida.

10. Mayte Carranco

Mayte Carranco, como Marilu Kaufman, es una conocida meteoróloga mexicana, no solo en México sino también a nivel mundial. Esta ganadora de belleza convertida en presentadora de noticias también ha tenido una exitosa carrera en la industria del entretenimiento, habiendo trabajado como cantante antes y durante su tiempo como presentadora.

11. Susana Almeida

Susana Almeida, con su sonrisa angelical, cabello hermoso y cuerpo increíble, es una de las mujeres más lindas de la televisión. Su estilo, en particular, ha cautivado al público con su naturaleza sencilla pero atractiva a lo largo de su carrera. Susana es el tipo de presentadora que puede salirse con la suya usando una falda de mezclilla y una camiseta sin mangas para trabajar. Con más de 169 mil seguidores en Instagram, la belleza de Guadalajara es también un famoso ícono e influencer de Instagram.

13. Lluvia Carrillo

La identidad de Lluvia, además de su increíble atractivo, es lo que la distingue. Significa ‘lluvia’ en español, que es una buena combinación para su línea de trabajo. Trabaja como chica del clima para Televisa Monterrey y es conocida por su apariencia deslumbrante, comportamiento amistoso y estilo impecable. La chica del clima y presentadora de televisión mexicana también es una sensación en las redes sociales, con más de 200 mil seguidores en Instagram. También tiene una próspera carrera como modelo, habiendo aparecido en varias campañas impresas y de pasarela.

14. Gaby Lozoya

Gaby Lozoya, con su impresionante cabello castaño y ojos verdes, es una belleza más que adorna las pantallas de Televisa Monterrey. Gaby está realmente interesada en el trabajo de caridad cuando no te pregunta si debes sostener tu paraguas o no. Su participación en los programas de concienciación sobre el cáncer de mama es particularmente destacable. Ciertamente ayuda que tenga más de 250 mil seguidores en Instagram.

15. Diana Alvarado

Diana Alvarado es una de las mujeres mexicanas del clima más lindas en la escena en este momento. Es la presentadora del pronóstico del tiempo del Canal 44 de Ciudad Juárez y la favorita de varios espectadores. Diana es una ex ganadora de Miss America International, pero su increíble cuerpo y apariencia perfecta no son sus únicos activos. También es una entrenadora de vida con licencia y una conocida oradora motivacional. Las latinas son sin duda las mujeres más atractivas del planeta.