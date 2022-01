Ley para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo de Nueva Esparta debe unir voluntades a favor

Entre las metas fijadas este año 2022 para ofrecer a Nueva Esparta un piso sólido para su recuperación, está la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Económico Especial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta.

Así lo expuso Vicente Gerardi, en su condición de presidente del Grupo Guayacán, al visualizar algunas acciones que impulsarán este año, en procura de alentar no solo la recuperación de la región insular sino abrir nuevas posibilidades de desarrollo.

«Estamos claros que las inversiones dependen de la confianza, pero si empezamos por ofrecer reglas claras, adaptadas a las actuales condiciones del mundo y sobre todo innovadoras en cuanto a lo que hasta ahora se ha hecho en Margarita, no hay duda que estaremos arando el terreno para sembrar semillas de progreso», dijo.

Gerardi se refirió a este proyecto de ley redactado y presentado ante la Asamblea Nacional durante el 2021, como una excelente oportunidad para la recuperación económica, ya que no solo contempla vías para reactivar la naturaleza productiva de Nueva Esparta, sino da una nueva visión.

«Esto es lo que debemos buscar. Tras la pandemia y la propia crisis que ha enmarcado a Venezuela, es necesario sentar bases que nos planteen salidas diferentes, que nos den estabilidad presente y futura porque la pandemia es aun un elemento determinante».

Para el empresario, crecer en lo social, económico y productivo es la meta, y la referida ley es novedosa en su contenido, incluso por destacar el aspecto de insularidad de la siguiente manera: «Reconocimiento a la situación derivada de la discontinuidad territorial que produce situaciones complejas desde el punto social, económico, productivo, climático, de acceso a recursos naturales, entre otros factores. Esto incide negativamente en el costo y acceso a bienes y servicios”.

Gerardi dijo que desde el sector privado, en todos sus sectores, hay la esperanza que en torno a esta ley se sumen las voluntades necesarias que la lleven a feliz término pues la apuesta es por recuperar la economía y fortalecer la sociedad.

Dijo que al igual que el año pasado desde el Grupo Guayacán se procuraron propuestas en el ámbito de los servicios, en la ocasión de la crisis eléctrica, este año despertarán criterios a favor para obtener una ley base de desarrollo.

