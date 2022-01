Magallanes dejó en un hit a los Leones y los deja prácticamente eliminados

Yohander Méndez tuvo una noche casi inmaculada desde la lomita, para que los Navegantes del Magallanes blanquearan a los Leones del Caracas 5-0 en el Estadio Universitario, en un desafío que concluyó pasada la media noche, tras dos horas y 20 minutos de retraso por lluvia.

“Me da alegría que le brindemos el chance de ganar al equipo, queríamos el no-hit no-run, pero no lo logramos y seguimos trabajando. A partir del sexto inning pensaba que podía lanzarlo”, comentó Méndez para las cámaras de IVC, luego del compromiso.

El zurdo de los bucaneros coqueteó con el no-hitter a lo largo de cinco entradas, en las que maniató por completo a los bates caraquistas. Aunque tuvo bastante movimiento en las almohadillas, debido a que otorgó cinco boletos. La proeza de Méndez terminó en la baja de la sexta entrada, cuando Aldrem Corredor conectó una línea imparable al bosque izquierdo.

“Traté de disfrutar mi juego. Salgo nada más a lanzar, salimos a atacarlos. La adrenalina cuando los juegos están así cerrados, te hacen sentir mejor, si me daban la oportunidad seguía lanzando”, explicó el escopetero de los turcos, que hizo 97 envíos, 51 en strike.

Más temprano en el juego, Ángel Reyes salió de la mala racha con un cuadrangular al jardín de la izquierda, ante los lanzamientos del derecho Yoimer Camacho para adelantar al Magallanes.

En el quinto episodio, los navieros ampliarían la ventaja con un rally de tres anotaciones. Primero un boleto a Cade Gotta y luego un sencillo de Alberto González, dejaron la mesa servida para Pablo Sandoval, quien conectó un rodado que parecía perfecto para una doble matanza, pero César Valera efectuó un disparo desviado a la segunda base. Esto permitió que dos carreras entraran al plato. Luego, Sandoval anotaría más adelante en el mismo inning por un lanzamiento descontrolado de Danny Rondón.

En la siguiente entrada se selló el marcador, por intermedio de Nellie Rodríguez, que tomó un boleto con las bases llenas, empujando a Gotta desde la antesala para la quinta carrera definitiva en la pizarra. Ganó Méndez (1-0) por la Nave, mientras que cayó derrotado Camacho (0-1) por Leones.

DESDE EL TERRENO

Leones del Caracas anunció la contratación del utility Maikel Serrano. El cubano bateó para .281 de promedio y nueve jonrones con los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico. Empujó 34 carreras en 63 compromisos disputados. Se espera que arribe al país este miércoles y se una al equipo… El derecho José Mujica, quien encabezó la rotación de los melenudos para el Round Robin, no está disponible debido a que sufre de un cuadro gripal… El campocorto Wilfredo Tovar se encuentra en condición de día a día, con las dolencias que acarrea en la espalda. “Hemos sido consistentes todo el año, hemos dado los batazos clave. Creo que vamos a estar bien y concentrarnos en el día a día”, comentó en rueda de prensa, el timonel de los eléctricos, Wilfredo Romero. “Perdimos con las mejores piezas que teníamos. Son cosas que son parte del béisbol», comentó sobre la caída ante Lara en extrainnings, el lunes por la noche… El dirigente también aclaró que el lanzador Pedro Vásquez se mantendrá en la reserva y aun no hay fecha para su ingreso al roster… El serpentinero Henderson Álvarez salió lesionado del compromiso y el reporte del cuerpo médico de los bucaneros arrojó que padece un espasmo detrás de la rodilla. No presenta lesiones de tejido.

Ángel Reyes conectó su primer jonrón de la postemporada y puso fin a una sequía de 10 turnos sin hits

POSICIONES

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. Navegantes 7 5 2 .714 – Caribes 6 4 2 .667 0.5 Cardenales 6 4 2 .667 0.5 Tigres 7 2 5 .286 3 Leones 6 1 5 .167 3.5