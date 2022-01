Perú | Callao: hombre es hallado muerto tras desaparecer en playa

El joven padre había llegado a una playa del Callao con su familia. Sin embargo, fue llevado por la corriente cuando entró al mar.

El victima fue identificada como Fernando Heras Llanos de 28 años. El cuerpo fue encontrado sin vida este martes en la playa Cantolao, en La Punta (Callao) luego de haber sido arrastrado por la corriente. Esto sucedió durante la tarde del último lunes.

Según informó la prensa, los miembros de buzo de la Policía de Salvataje, en conjunto con La Marina, hallaron el cuerpo de Fernando Llanos a unos 5 metros de distancia de la orilla.

De acuerdo a sus familiares, el padre de familia había visitado la playa junto a su hijo y su pareja, así como con una tía. Heras Llanos se adentró en las aguas del mar y cuando nadaba tuvo un calambre, lo cual impidió que reaccionara rápidamente para salir.

Su tía, quien estaba cerca de él, intentó todo para retenerlo pero la fuerza de la corriente hizo que sea arrastrado para el fondo del mar. Los parientes señalaron que no fueron auxiliados al momento y que el lugar no tenía la seguridad adecuada. Asimismo, indicaron que no habían salvavidas.

Algunas horas más tarde llegó un grupo de la Unidad de Salvataje de la Policía y realizaron una búsqueda fugaz. Lamentablemente, no se obtuvo ningún resultado.