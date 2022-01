Pesca en La Guardia tiene tres semanas paralizada por falta de gasolina

1334394

Margarita.- Un grupo de pescadores de La Guarida protestó este 5 de enero en Margarita, estado Nueva Esparta, para exigir la venta de gasolina. Denunciaron ante los medios de comunicación locales que tienen tres semanas sin salir al mar porque no tienen combustible. Son 450 pescadores los afectados por las fallas en la distribución de gasolina.

Los hombres llamaron a una concentración pacífica toda vez que ninguna autoridad gubernamental les ha dado respuestas sobre la negativa que existe en la estación de servicio de La Guarida de atender a los pescadores. Exigen al gobernador Morel Rodríguez que intervenga en el asunto.

«Elevamos una propuesta al Gobierno nacional para que nos surta gasolina, porque ya llevamos tres semanas paralizados sin poder faenar, aquí la gente está pasando hambre. En otras localidades pesqueras no ocurre esta situación», dijo a medios locales el pescador Rosendo Hernández.

Los pescadores de La Guardia necesitan 180 litros de gasolina, el equivalente a tres tambores, para salir a trabajar a diario. «Gastamos tres tambores de gasolina en un día para faenar, porque la zona de pesca nos queda muy distante a nosotros», explicó el vocero del Consejo de Pescadores de Guiri Guiri, Carlos Caraballo.

Por su parte, el pescador José Cedeño dijo que lo poco que pueden pescar no lo venden porque los comerciantes prefieren otro tipo de especies. «Los caveros (comerciantes) sólo compran pulpo y Tajalí, no compran carachana ni corocoro, cuyo precio no llega ni a un dólar por kilogramo”, dijo tras manifestar su inconformidad con lo poco que pueden hacer en el caso de pagar la gasolina sin subsidio.

Jesymar AñezOriente

