Senador Marco Rubio apoya la ratificación de Guaidó como presidente interino de Venezuela

El senador republicano Marco Rubio apoyó este martes 4 de enero a la AN/2015 por la ratificación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

“La lucha por una Venezuela libre del narco-régimen debe seguir siendo una prioridad para las democracias de nuestra región y del mundo”, publicó su equipo de prensa a través de Twitter.

En una sesión extraordinaria celebrada luego de las 11:00 pm de ayer lunes 3 de enero, la AN/2015 aprobó la Reforma al Estatuto de Transición donde extiende su mandato por 12 meses a partir de mañana miércoles 5 de enero.

“Se extiende la AN por un año más, por 12 meses a partir del 5 de enero de 2022, al igual que la Presidencia Encargada presidida por Juan Guaidó. El centro de la institucionalidad de Venezuela es la AN legítima elegida en 2015 (…) En esta reforma del Estatuto se redimensionan algunas estructuras con la idea de desburocratizar el mandato del Gobierno interino y no perder el foco. Se suprime el Centro de Gobierno y otras instancias gubernamentales. Y se elimina el Consejo Político”, expuso el vicepresidente Juan Pablo Guanipa.

El presidente interino, Juan Guaidó, consultó con los diputados presentes en la sesión y la mayoría aprobó la Reforma al Estatuto de Transición con excepción de votos salvados de los parlamentarios Luis Barragán y Dignora Hernández.