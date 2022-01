Terminó una de las récords negativos más impresionantes

Pues Russell Westbrook, tardó, pero ya empieza a jugar mejor a pesar de las críticas que viene sufriendo en las últimas semanas donde lo ponen como el principal responsable de la crisis que atraviesa la quinteta de Los Ángeles.

El escolta de los Lakers acumulaba una serie de encuentros, 407 para ser exactos, con al menos una pérdida de balón, la racha más larga en la historia de la NBA.

Esta seguidilla nada presumible se acabó en el Crypto.com Arena, con la victoria de Los Ángeles Lakers 122-114 sobre los Sacramento Kings.

Russell Westbrook finished Tuesday with 0 turnovers vs Kings.

It was the first time since March 14, 2016 that he did not record a turnover in a game.

That snaps a 407-game streak with a turnover, which was the longest since turnover tracking started in 1977-78. pic.twitter.com/OaN0f8Lxjm

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 5, 2022