Venezolano denunció mala praxis en clínica de Chile

Ronald Fernández, venezolano de 28 años, denunció que sufrió mala praxis en una clínica de Santiago de Chile. El migrante aseveró que lo “torturaron de forma inhumana”.

Fernández ingresó a la clínica Vespucio para realizarse un chequeo médico después de sufrir un golpe en la cabeza. “Me hicieron una inducción a un coma a 13 días en el que los especialistas, después de salir, me dicen que no hubo necesidad (…) violaron mis derechos; me torturaron de forma vil e inhumana”, explicó.

«Las contusiones fueron tan fuertes que una mano no la puedo mover bien y no me llega bien la circulación a los pies”, acotó para el periodista Sergio Novelli. Asimismo, reconoció que sufre estrés postraumático por todo lo que vivió en la clínica y solicitó apoyo para que se haga justicia.

Caraota Digital