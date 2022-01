▷ Cabello mostró afiches de «se busca» con rostros de dirigentes de los factores democráticos #6Ene

En horas de la noche de este miércoles el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, mostró carteles de “se busca” con rostros de dirigentes de los factores democráticos, entre ellos el del presidente interino Juan Guaidó.

A través de su programa Con el mazo dando, el político chavista comentó que le habían hecho llegar unos “afiches bien bonitos” mientras los mostraba a las cámaras.

A parte de Guaidó, Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Miguel Pizarro y Stalin González aparecían en los carteles, al tiempo que en la parte inferior de cada imagen se leía la inscripción de “ladrón”.

Cabello aseguró que a dichos políticos les “tocará su regalo sorpresa” por el presunto robo de los activos en el extranjero.

“Señores opositores que piden intervención, nosotros los vamos a buscar a ustedes (…) aquí me llegó la lista de los primeros a los que les van a llegar sorpresas, me perdonan el papel de regalo porque no había”, dijo Cabello sin mencionar nombres.

“Va a haber sorpresas, repito va a haber sorpresas y va a haber justicia, créanme. Uno sale a la calle y el pueblo dice ‘justicia’. Justicia para algunos va a haber, no vayan a salir corriendo escuálidos”, insistió.