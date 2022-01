7 remedios naturales para calambres y temblores

7 soluciones con ingredientes naturales como frutas y verduras desintoxicantes en forma de zumos que ayuden a rehidratar el organismo y combatir calambres y temblores.

Además del estómago, las vías respiratorias, el sistema nervioso, los riñones y los músculos, se ven afectados por el efecto del alcohol. Como consecuencia de la deshidratación, los calambres y temblores son frecuentes en la resaca.

Los deportistas ante una sudoración intensa, como en el caso de un corredor de fondo o un ciclista, tienen falta de minerales para el cuerpo, en general, y los músculos en particular, sobre todo de potasio, sodio, etc, si no se reponen los líquidos que han perdido.

Por eso, no es suficiente con aportar agua al organismo para tratar la deshidratación, sino que también se deben reponer los minerales perdidos contra los calambres.

Teniendo esto en cuenta podemos elaborar algunos remedios naturales muy eficaces contra los calambres.

Remedios naturales para calambres y temblores

Zumo de piña

Pelar una piña fresca, córtala en rodajas o trozos y licuar. Beber junto con el desayuno. ¿Cómo actúa? La piña es uno de los mejores remedios contra los calamabres y temblores. Incluye en su composición una sustancia llamada bromelaína con capacidad para relajar los músculos y disminuir los calambres.

Zumo de limón

Antes del desayuno y, si no se sienten molestias en el estómago o diarrea, preparar un zumo con 2 o 3 limones diluidos con un poco de agua. ¿Cómo actúa? Ayuda al hígado en su actividad facilitando la liberación de toxinas y, en particular, de acetaldehído. Se recomienda combinar con mucha agua y otro tipo de zumos (tomate, pomelo…).

Limonada alcalina

Añadir a un litro de agua el zumo de 3-4 limones, dos cucharaditas de azúcar, una pizca de sal y otra pizca de bicarbonato sódico. Mezclar bien todos los ingredientes y tomar varios vasos de la mezcla después de levantarse; el resto, a lo largo del día. ¿Cómo actúa? Además de tratar las molestias gastrointestinales (sobre todo diarreas), aportará muchos líquidos y minerales.

Pomelo y miel

Mezcla bien media taza de miel, media taza de zumo de pomelo y un poco de hielo picado, y toma lentamente antes de acostarte. ¿Cómo actúa? Facilita la actividad del hígado al eliminar el acetaldehído, reduciendo su presencia en la sangre y su actividad sobre diferentes órganos. El frío disminuye la velocidad de absorción del alcohol en el aparato gastrointestinal.

Zumo de zanahoria, apio y perejil

Licuar 200 g de zanahoria, 30 g de remolacha, 100 g de apio y 20 g de perejil. Mezclar todo bien y tomar un vaso en ayunas, antes del desayuno, y otro a media mañana. ¿Cómo actúa? Este zumo es un auténtico cóctel de sustancias protectoras para el hígado, que protegen su actividad y estimulan sus funciones para eliminar el etanol y sus metabolitos más rápido.

Melón

Se puede consumir directamente 2-3 rodajas de melón, o preparar un zumo con ellas. Lo mejor es utilizarlo antes de acostarse si has bebido alcohol; para reforzar el tratamiento conviene tomar un poco de melón también al día siguiente. No utilizar en caso de diabetes, ya que contiene muchos azúcares o si sufre diarreas.

¿Cómo actúa? El melón contiene fibra, muchas vitaminas y minerales que tienen efectos protectores sobre la mucosa gastrointestinal, además de reducir la velocidad de paso del alcohol del intestino a la sangre. Por su contenido en celulosa (fibra) suele tener efectos laxantes, esta sustancia es la misma que retrasa la absorción de alcohol. También aumenta la actividad de los riñones, siendo desintoxicante.

Jarabe de arroz y membrillo

Hervir el equivalente a un vaso de arroz en un litro de agua durante un par de minutos. Apagar el fuego, filtrar el líquido resultante y dejar enfriar. Añadir 6 cucharadas de membrillo y 3 claras de huevo. Batir todo bien hasta que quede una mezcla homogénea. Conservar el líquido en el frigorífico y tomar medio vaso al levantarse, otro media hora más tarde, como desayuno, otro a los 2 horas y otro antes de comer una comida ligera y digestiva.

Ingredientes

Sal

Pimienta

¿Cómo actúa? Tiene efectos astringentes y evitan la pérdida de líquidos desde el intestino (que producen la diarrea), además de aportar otros líquidos que necesita el organismo como consecuencia de la resaca. Además es un compuesto muy energético que satisface todas nuestras necesidades.

Este remedio es muy útil para la diarrea, en casos leves pueden ser suficientes las dos tomas de la mañana, y en los más severos, debe tomarse el líquido a lo largo de todo el día y como alimento exclusivo.