La asignación de dinero a través de la plataforma Patria se alargará hasta el 15 de enero. Este es el primer bono especial del año 2022

The post Bono día de Reyes 2022: cuánto es, quiénes reciben y cómo cobrarlo appeared first on El Pitazo.

Por: El pitazo

Autor: Redacción El Pitazo

Fecha de publicación: 2022-01-06 17:16:00

Fuente