“Con los Pacers tengo mis poderes”

Lance Stephenson nació para jugar en Indiana.

El polémico basquetbolista en ningún lado se ha sentido más cómodo que con los Pacers, donde ha mostrado su mejor versión en su paso de alrededor de una década en la NBA.

Cuando parecía que su ausencia de poco más de dos años había sido suficiente para acabar con su carrera, recibió una nueva oportunidad en Indiana. Y no la está desaprovechando.

En el compromiso donde perdieron ante los Nets, y si bien la nota pasó por la vuelta a la actividad de Kyrie Irving, Stephenson tuvo un gran partido con 30 puntos saliendo desde la banca.

Lance Stephenson – who just re-joined the Pacers less than a week ago – scored 20 straight points for them Wednesday.

Some of the best scorers this century have NEVER done it over their careers (h/t @EliasSports). pic.twitter.com/jHkOw4wH1E

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 6, 2022