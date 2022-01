Cómo afilar un cuchillo |Trucos caseros y efctivos

Saber cómo afilar un cuchillo en casa de forma efectiva y sin poner en riesgo la calidad del cuchillo ni nuestra propia salud siempre es importante, ya que cada vez menos escuchamos el tradicional silbido del afilador pasando por nuestro hogar; la razones pueden ser varias: que se esté perdiendo el oficio o que no estemos en casa cuando pasa el afilador, etc.

Hay varios trucos sobre cómo afilar un cuchillo de manera efectiva en casa, sin gastar un solo peso, sin embargo, sabemos también que en algún momento requerirás un afilado más profesional, pero tambien sabemos que mejor que gastar es prevenir, así que cabe cuestionar:

El uso diario de un cuchillo en la cocina va desgastando la hoja. La duración de su filo siempre dependerá la calidad del acero del cuchillo, del tipo de uso que le des.

Los motivos más regulares pos los que se desafila un cuchillo son:

El truco sobre cómo afilar un cuchillo con una taza normal es uno de los más conocidos en el bagaje de “trucos caseros” o “trucos de la abuela”, pero en general, sigue vigente en la sabiduría popular. Y aunque en realidad se trata de un recurso de emergencia, pues el filo final no será tan eficaz como se desearía, siempre es posible emplearlo cuando no se disponga de un afilador.

Para afilar un cuchillo con una taza de café el ángulo de la hoja del cuchillo respecto a la base de la taza deberá ser de entre 20-30 grados.

Si no tienes una piedra para afilar, puedes emplear papel de lija que sea de preferencia del número doble cero (00). Coloca el papel de lija sobre una superficie plana y simplemente pasa varias veces el filo del cuchillo sobre este. Otra manera de afilar es doblar el papel de lija por la mitad, con la cara rugosa hacia dentro y realizar varios cortes, verás la diferencia en seguida. Este segundo procedimiento también sirve para tus tijeras sin filo.

Con una botella de cristal también es fácil dar darle filo un cuchillo. Simplemente hay que pasar el filo sobre la boca de la botella como si tratases de cortarla, debes repetir el proceso hasta lograr el mejor resultado.

https://youtu.be/KqxFT6Vm4pg

Usar un cuchillo para afilar otro cuchillo es otro método muy conocido y es realmente sencillo. Sólo debes deslizar la hoja del cuchillo contra la hoja del otro cuchillo y repite el proceso por ambas caras.

Por otro lado, si ya cuentas con un taladro o una mototool Dremel, bastará emplear alguno de los accesorios afilar rápidamente y con una calidad de filo excelente, cual experto afilador con su esmeril tradicional.

Los cuchillos de acero inoxidable más económicos no tolerarán un afilado, pero no te desanimes si estas dispuesto a invertir un poco para mantener tus cuchillo en perfecto estado, hay una variedad de afiladores que puedes conseguir para hacerlo tú mismo en casa, de forma sencilla y rápida, como el Afilador de Cuchillos Pequeño Sharpy. Hecho en Suiza, es una de las formas más seguras para afilar la hoja sin filo.

Los trucos anteriores sobre cómo afilar un cuchillo en casa sirven momentáneamente, pero debes tener cuidado con el tipo de cuchillo que requieras afilar, no es lo mismo un cuchillo de cerámica que uno de acero inoxidable.

Cuando pasa el tiempo, los resultados gradualmente se deterioran. Mientras más afilas, más suave se vuelve. ¿Te suena familiar?

No pases tu dedo sobre el filo de un cuchillo recién afilado para comprobar su filo, mejor trata de cortar un pedazo de papel o algún fruto.

Siempre ten cuidado cerca de cuchillos recientemente afilados (y de todos los cuchillos en general), ya que los cuchillos son una de las causas de accidentes en casa.

