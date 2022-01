DeMarcus Cousins es dejado en libertad por los Bucks

Los Milwaukee Bucks esperan ganar campeonatos de la NBA consecutivos. Pero planean hacerlo sin el centro DeMarcus Cousins al cual planean renunciar.

Después de luchar a principios de esta temporada, el equipo ha mejorado últimamente. Tienen récord de 25-15 años y ocupan el tercer lugar en la Conferencia Este. Están solo 2.5 juegos detrás de los Chicago Bulls por el primer lugar en la conferencia.

La superestrella Giannis Antetokounmpo estaba jugando a un nivel de MVP una vez más, hasta que fue colocado en los protocolos de salud y seguridad de la liga.

El equipo recibió un gran golpe en la noche de apertura, ya que el centro titular de los Bucks, Brook Lopez, sufrió una lesión en la espalda. Eso dejó al equipo con un poco de personal en la la pintura. Milwaukee había adquirido los servicios del ex All-Star de la NBA DeMarcus Cousins ​​durante la temporada.

The Milwaukee Bucks plan to waive center DeMarcus Cousins, sources tell @TheAthletic @Stadium. Bucks are opting for roster flexibility ahead of league-wide contract guarantee date Friday. There’s expected to be interest in Cousins as a free agent.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2022