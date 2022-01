Familiares del Tte. Coronel Marín Chaparro: Le han roto costillas y ha sido torturado hasta con gases lacrimógenos

Los familiares del preso político y teniente coronel Igbert Marín Chaparro, preso político que cumple 16 días en huelga de hambre y aún no ha obtenido respuesta de sus exigencias, compartieron este miércoles una carta donde el detenido detalla algunos de los “horrores” que ha vivido torturado bajo las prisiones de la administración de Nicolás Maduro.

Por medio de la red social Twitter, el embajador/AN en Canadá, Orlando Viera-Blanco, señala lo siguiente: “Nos hacemos eco de las denuncias formuladas por parientes canadienses-venezolanos del TConel Marín Chaparro quien permanece preso en huelga de hambre, víctima de crímenes de lesa humanidad, quien no ha recibido visita de una misión humanitaria que vele por su vida y liberación. El comandante Marín Chaparro denuncia haber sido sometido a crueles torturas. Le dice al mundo: ‘cuando me detuvieron, me llevaron al Dgcim. Fueron 7 días de torturas. Bolsas en la cabeza, golpes, gases lacrimógenos, costillas rotas. Médico forense y fiscales no hicieron nada’”.

De acuerdo a Viera-Blanco, en una de las audiencias el TConel Marín Chaparro tomó la palabra y dijo: “Yo soy un prisionero de muerte. He sobrevivido a 3 muertes. Los fiscales son cómplices, no velan ni por los presos ni por el debido proceso”.

En 3 meses “sólo una vez vi la luz del sol, y estuve 5 meses sin aseo”

Asimismo Marín Chaparro denuncia “tratos degradantes: no sé qué hacían con la comida llegué a pesar 58 kilos. Me tienen en una celda de 5 por 5 metros. En tres meses sólo una vez vi la luz del sol. Hasta hoy no sé a qué olía, pero no me soportaba, estuve 5 meses sin aseo”.

“Dios, por algo me he mantenido vivo, alguna misión me ha dado para sobrevivir a todos estos horrores en estos 3 años, 8 meses y 5 días”, relató el preso político, según sus familiares.

Finalmente, Orlando Viera-Blanco pidió que organismos internacionales se pronuncien y ayuden a Marín Chaparro. “Pedimos a instancias internacionales de DDHH, velar por la vida, dignidad e integridad del Comandante Venezolano. Solicitamos Acdhnu, Michelle Bachelet, Cdhnu, Amnistía International, OEA, comunidad Internacional, soliciten visita oficial y personal al TCnel Igbert Marín Chaparro en resguardo de sus DDHH, su vida, derecho al debido proceso y libertad. Dios hizo lo suyo. Hagamos lo propio”.

