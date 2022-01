Famoso rapero se quitó la vida después de cometer un asesinato

Justin Joseph, mejor conocido en la industria musical como J $tash, fue encontrado sin signos vitales el pasado sábado 1 de enero de 2022. Según investigaciones policiales el rapero habría matado a su pareja tras una fuerte discusión para después suicidarse en un vecindario de Los Ángeles.⁠

Según declararon las autoridades, en la casa se encontraban los hijos de la mujer quienes periódicamente tocaban la puerta para saber si su madre se encontraba bien, no obstante, al rededor de las 7 de la mañana escucharon un disparó, y acto seguido reportaron a la policía un acto de violencia doméstica.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, explicó que al llegar al lugar del hecho, los niños salieron corriendo y los agentes entraron a la fuerza al cuarto principal, el cual estaba cerrado con llave

Al abrir la puerta encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 27 años y un hombre de 28, quien fue identificado como J $tash. El teniente Derrick Alfred declaró que la identidad de la fémina aun se desconoce, sin embargo, ambos mantenían una relación de aproximadamente un año.

Justin nació un 23 de septiembre de 1993, y era conocido como un rapero prometedor en la industria del entretenimiento. Saltó a la fama con su álbum musical Hood Rich, y desde entonces lanzó tres álbumes adicionales que incluyen: No More Distractions, Relax With Me y 6ix Before 7even.