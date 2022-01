«Gano más vendiendo arroz en la calle que ejerciendo»: Profesionales optan por la informalidad

Luego de una de las crisis económicas más fuertes de América, los venezolanos hablan de los «tigritos» que matan en la calle debido a que ejercer su profesión no les genera suficientes ingresos.

«Como trabajar en la informalidad da más plata, muchos, sobre todo en el sector público, o han renunciado o simplemente no van y se dedican a otras cosas», comentó a la BBC Demetrio Moratta, economista y consultor empresarial.

Por eso Yulimar Aldana, de 26 años, optó por abandonar su puesto como auxiliar de laboratorio y comenzó a vender productos básicos en San Martín, Caracas.

«Es que gano más vendiendo arroz, harina, aceite aquí en la calle que en el laboratorio… Pero además ya no me tengo que gastar la plata del transporte o durar cuatro horas al día llegando hasta allá», relató.

«Yo en el laboratorio tenía un bono anual y descuentos para consultas médicas y en algunos comercios, pero gano más haciendo esto, que no es para lo que me preparé, pero bueno, me permite estar tranquila», reconoció.

