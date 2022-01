La serie ‘Esposas Desesperadas’ podría regresar con una novena temporada en 2022

Después de 10 años desde que la exitosa serie Desperate Housewives o Esposas Desesperadas terminara, el 31 de diciembre de 2021 se publicó una imagen que decía “Desesperadamente esperando por 2022″. Este show o programa fue creado por ABC Studios y Cherry Productions y se transmitió desde el 2004 hasta 2012 y cuenta con 180 episodios en total.

En dicho póster aparecen: Dana Delany, Eva Longoria, Marcia Cross, Teri Hatcher y Felicity Huffman. Lo más probable es que la serie llegue a la plataforma de Star+ ya que pertenece a Disney.

Eva Longoria da spoiler de Esposas Desesperadas

En noviembre de 2021, la actriz Eva Longoria quien interpreta a Gabrielle Solis, reveló que en dado caso de que se fuera a hacer una nueva versión o novena temporada de Esposas Desesperadas, ella participaría con mucho gusto, y ahora después de que se publicó el primer póster, se cree que la actriz dio un spoiler de lo que vendría en un futuro. “Me muero por volver a meterme en la piel de Gaby. Ese fue el mejor momento de mi vida. Qué regalo fue ese programa para mí”.

En una entrevista que tuvo con Good Morning Britain en 2021, agregó: “Extraño estar en su piel (Gabrielle Solis) y haría un reencuentro sin pensarlo. Me encanta ese programa, me encanta Marc Cherry, el creador, me encantan las chicas, así que sí, me encantaría participar”. © Proporcionado por Publimetro MONTE-CARLO, MONACO – JUNE 13: Actress Eva Longoria poses at a photocall for ‘Desperate Housewives’ during the 52nd Monte Carlo TV Festival on June 13, 2012 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

En dado caso de que una novena temporada llegara a suceder, contaría con 23 episodios, ya que esto es una tradición en cada temporada desde su estreno en 2004. El director Marc Cherry hace un par de semanas, reveló que le gustaría que la novena temporada narrara una idea original pero siguiendo la misma línea de la serie, con eso se refiere a los mismos personajes. Asimismo, los fans no saben de que va a tratar ya que creen que se le dio un buen cierre a la serie con la temporada ocho.