Lebron James no ha cambiado el juego como Stephen Curry según experto

El analista deportivo Bill Simmons recientemente pasó un tiempo comparando a la superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, con la superestrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry.

Simmons cree que James no ha cambiado el juego del baloncesto como lo ha hecho Curry. Explicó por qué.

“Si solo estás hablando del tema general con ellos, el hecho de que Curry realmente cambió la forma en que se jugaba el baloncesto va a importar si puede comenzar a agregar algunas finales y tal vez un par de anillos más . Creo que LeBron es un mejor jugador que Curry, pero si solo estás hablando de carrera y cuando comenzamos a sumar cosas, el impacto de Curry en el baloncesto y estar a la vanguardia de solo cambiar la forma en que se juega, ¿verdad? ” Dijo Simmons. “Cambiar literalmente cómo se jugaba el deporte y cómo lo practican los jóvenes y cómo él resuena con los jóvenes, es lo único que LeBron no tiene.

“LeBron fue el mejor jugador de la liga durante básicamente una década y media y tuvo una de las mejores carreras de la historia, pero no se diría que cambió la forma en que se juega el baloncesto. En la cancha, estaba perfeccionando cosas que ya estaban allí. Curry realmente cambió el baloncesto “.

